Рубик о кубике: как гениальный изобретатель подсадил весь мир на свою головоломку

Создатель кубика Рубика рассказал о своей жизни и секретах изобретения одной из самых известных головоломок всех времён и народов.

Эрно Рубик

С самого детства Эрно Рубик, уроженец социалистической Венгрии, обожал различные головоломки. Но с годами любовь к решению непростых задач сменилась любовью к самим вопросам. Эрно, по его собственному признанию «Ленте ру», понял, что «придумать новый вопрос гораздо сложнее, чем ответить на уже заданный».

Эту идею венгр принёс в свою преподавательскую деятельность. Его курс лекций «Исследование формы» в Академии прикладных искусств и ремесел открывал студентам возможность творить без каких-либо ограничений: они создавали различные образы и формы, у которых не было заданных функций – так развивалось пространственное мышление учеников.

Но пространственное мышление учителя тоже не сидело на месте, так что однажды Эрно понял, какими неограниченными возможностями обладает одна из самых простых объёмных фигур – куб. Можно сказать, что кубик Рубика появился на свет как обычное пособие для студентов.

Сам Эрно не мог не проявлять интереса к собственному изобретению, так что свой первый кубик он усердно собирал в течение нескольких месяцев. Хотя сейчас этот результат мало кого удивит: первый рекорд творца побит в обе стороны.

Так, один англичанин потратил на загадку целых 26 лет! С другой стороны, о скоростной сборке кубика люди тоже не забыли, превратив это развлечение в настоящее соревнование. Даже интервью с Эрно проходило на первом чемпионате мира по спидкубингу Red Bull Rubic's Cube. К слову, один из участников этого турнира умудрился собрать кубик за 5 секунд на глазах у изумлённой публики.

Эрно объяснил небывалую скорость решения его головоломки: «Чтобы собрать кубик с такой скоростью из любого положения, нужно помнить очень много различных алгоритмов сборки и иметь большую практику. Необходимо узнать положение кубика и как можно быстрее понять, какой именно алгоритм будет наиболее эффективен при сборке именно из этой позиции. А дальше вы просто не должны ошибаться».

При этом изобретатель в скоростном собирании собственного кубика не участвует, хотя всё равно может показать впечатляющий результат – ему требуется всего одна минута на решение головоломки!

Об истории появления кубика на мировых рынках Эрно тоже не забыл рассказать: «В 1977 году я получил венгерский патент. А перед Рождеством 1978 года один небольшой кооператив в Будапеште начал выпуск «Волшебного кубика», так он тогда назывался. В 1980 году лицензию на выпуск кубика Рубика купила одна немецкая компания. Они выпустили около миллиона штук и вложились в рекламу. Дело пошло».

Популярность кубика выросла настолько, что его изобретатель стал первым законным миллионером восточноевропейского социалистического блока, а СССР потратила на его творение немыслимую по тем временам сумму: три миллиона долларов!

Любовь к игрушке Эрно не угасла до сих пор. Вот уже и чемпионат по скоростной сборке проводят, а в сети блуждают сотни видео с различными вариантами решения кубика-головоломки. Кто-то собирает его с закрытыми глазами, кто-то – прыгая с парашютом. Совершенно сумасшедших открытий здесь немало, признаётся Эрно, который сам успел посмотреть около 80 различных вариантов сборки во всемирной паутине.

По мнению создателя, его изобретение сможет пережить даже новых конкурентов на игровом рынке: видеоигры, виртуальную реальность и соцсети. Весь секрет в том, что сборка кубика требует от человека очень хорошей моторики и отличного пространственного мышления. В этом плане, говорит Эрно, кубик объединяет в себе цифровой и аналоговый мир.

При этом у кубика может и получилось повлиять на весь игровой мир, но своего создателя он никак не изменил. Конечно, Эрно пришлось проводить немало времени вместе с собственным творением: тысячи лекций, выставок и ярмарок заставляли его постоянно оставаться рядом с кубиком. Но это совсем не повлияло на личную жизнь Рубика. Он всё также любит свой сад с кактусами и другими растениями, читает много научной фантастики и устраивает парусные путешествия по озеру Балатон.

А сам кубик, помимо своей вполне осязаемой и понятной истории, скрывает в себе немного мистики: «Я уже говорил об этом раньше. Обратите внимание, каждая грань кубика состоит из 3х3 слоев, а число три обладает особым смыслом, выражающимся во многих связях между человеком и природой: мать — отец — ребенок, рождение — жизнь — смерть, созидание — сохранение — разрушение, рай — земля — ад», - раскрывает сверхъестественные тайны своего кубика Эрно Рубик.

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