Рождественская удача помогла забывчивому американцу выиграть в лотерее

Говорят, что удача любит смелых. Но на деле госпожа Фортуна в характерах и стремлениях людей особо не разбирается, так что каждый может достать свой «счастливый билет». Так и случилось с жителем штата Мичиган из США, который на два месяца забыл о купленном лотерейном билете… а потом случайно нашёл его и стал обладателем миллиона долларов.

Питер Делюка 51 года, судя по всему, к лотерее слишком ответственно не относится. Ещё в середине осени он купил билет, но сразу же забыл о своём приобретении.

Прошло два месяца, и мужчина обнаружил пропажу в своей машине. Делюка решил не бросать свою находку, так что пошёл проверять лотерейный билет в супермаркете. Продавщица отсканировала его и сказала, что выдать выигрыш на месте не может – слишком уж большая сумма получается. Она распечатала для своего посетителя номера билета, чтобы он сам смог проверить свой выигрыш.

Забывчивый Делюка оказался ещё тем везунчиком: «счастливый билет» принёс ему один миллион долларов. «Я до сих пор не вполне осознал свою победу, — признаётся мужчина. — Но чувствую себя спокойнее, понимая, что меня ждет более комфортная старость, когда решу уйти на покой».

Другая история непонятной удачи произошла в одном из казино Атлантик-Сити, пишет Associated Press. Посетитель этого заведения играл в трёхкарточный покер и решил порадовать себя бонусной ставкой под названием «Шесть карт». Только вот сама величина этой ставки оказалась незначительной, всего пять долларов. Может мужчина не хотел особо тратиться, а может и вовсе не верил в свою удачу – история об этом умалчивает.

Только вот в результате счастливчику поневоле выпала знаменитая комбинация флеш-рояль, то есть старшие карты одной масти по порядку. Шанс получить такое чудо всего лишь один к 20 миллионам.

За столь редкую комбинацию мужчина получил не менее редкий выигрыш – один миллион долларов. Представители казино признались, что в их заведении ещё никто не срывал такой огромный джекпот за столь маленькую ставку.

Ранее мы также писали о людях, невероятная удача которых стала результатом странных решений. Так, 72-летняя американка выиграла 13 тыс. долларов из-за бессонницы и часов, а житель Мэрилэнда решил воспроизвести в реальной жизни сюжет книги своего друга. Эта идея принесла мужчине лотерейный билет и крупный куш в 50 тысяч долларов.

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