Роза Сябитова высказалась о главных причинах разводов

По мнению телеведущей, чаще всего к распаду брака приводят завышенные ожидания супругов и недопонимание между ними. И призывает пары искать компромисс, а не надеяться, что кто-то волшебным образом изменится после свадьбы.

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Сябитова констатирует тот факт, что в период ухаживаний многие думают, что в браке их избранник поменяется в лучшую сторону и оставит свои привычки за бортом семейной жизни. Например, мужчины быстро привыкают к идеальному внешнему виду своих "феечек", а стоит женщине заболеть или расстроиться - не знают, что с этим делать и чем помочь. А жены часто ждут от мужей, что те сократят частые встречи с друзьями и время, которое тратится на хобби.



Сложившееся недопонимание в итоге усугубляется после рождения детей, а после следует развод, от которого в итоге страдают все члены семьи.



Завышенные ожидания и неспособность найти компромисс Роза Сябитова считает главными причинами распада брака. И многие супруги, прожившие вместе долгие годы, вполне с ней согласны. Именно те семьи, в которых муж и жена способны разговаривать и договариваться, имеют больше шансов выстоять перед любыми трудностями.

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