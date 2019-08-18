Роза Сябитова посоветовала молодым женам уважать интересы мужей

И вновь в интернете появился свежий совет от главной телесвахи страны Розы Сябитовой. На этот раз к ней обратилась девушка по имени Олеся с вопросом, как ей выйти замуж за богатого.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Заодно подписчица попросила разрешить спор между ней и матерью, которая считает, что неравный в финансовом отношении брак в большинстве случаев имеет негативные последствия. Тогда как подруги девушки уверены, что муж должен быть очень богатым. А если вдруг в отношениях что-то пойдет не так, то всегда можно развестись и заодно получить денежную компенсацию.



Роза Сябитова, опираясь на опыт своих клиенток, посоветовала Олесе очень внимательно отнестись к словам матери. Ведь брак с успешным бизнесменом, кроме комфортных в бытовом смысле условий, накладывает очень много обязательств. Например, жена не должна лезть в дела мужа и задавать лишние вопросы, но при этом обязана быть в курсе всех событий. Интересы мужа придётся всегда ставить на первое место, а при необходимости играть роль секретаря и даже психолога. И всё это при условии настоящих чувств, иначе вся "забота" будет выглядеть крайне фальшиво.



Разумеется, с таким списком обязательств справится не всякая молодая женщина, которая хочет ещё и "пожить для себя". Да и на компенсацию в случае развода рассчитывать не стоит - успешные мужчины знают, как "подстраховаться" и не потерять своё имущество. Так что молодая экс-супруга может уйти из роскошного особняка практически в том же, в чём туда пришла.



Поэтому всем охотницам за богатыми мужьями лучше заранее подумать - а стоит ли оно того? Или лучше поискать себе ровню, чтобы после "сказочного" замужества не остаться у разбитого корыта.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ