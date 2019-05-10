Российским педагогам пропишут "правила поведения в интернете"

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В России участились случаи интернет-скандалов с участием педагогов. И вот Минпросвещения объявило о разработке рекомендаций для педагогов по поведению в интернете. Инструкции будут готовы к сентябрю. Их направят во все регионы страны.
«В условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа», — отметил пресс-секретарь главы Минпросвещения Андрей Емельянов. По словам Емельянова, подобная практика распространена во всем мире.
Все это звучит как очередная бюрократическая формальность - но не спешите отмахиваться. На самом деле, за этим телодвижением Минпросвета стоят нешуточные драмы.
Так, недавно в одной из школ пригорода Набережных Челнов ученики и их родители получили в соцсети откровенные фотографии завуча. Их распространил неизвестный, вступивший в беседу с учительницей с фейкового аккаунта. Молодая дамочка, призванная учить молодежь - влипла в нехорошую историю, подобно сотням других таких же дур (будем называть вещи своими именами!). Но тут проблема в том, что дело вовсе не "личное" - ведь под удар попал авторитет школы как таковой...
Но если с этой историей все однозначно понятно, то гораздо больше вызвала другая: недавно много шуму наделало увольнение барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой (на фото). Ей пришлось уволиться из школы из-за снимка в соцсетях. На фото Кувшинникова, занимающаяся зимним плаванием и ведущая здоровый образ, сидит в легком платье на фоне сугробов и проруби. Фото было сделано после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске. Публикация этой фотографии на странице Кувшинниковой в соцсетях не понравилась кому-то из родителей ее учеников, они нажаловались директору школы, после чего на ее уроках начались постоянные проверки, и женщина решила уволиться, поскольку, по ее словам, нормально работать в такой ситуации стало невозможно.
Очевидно, что проблема репутации учителя (а значит, и школы!) в связи с обнародованием его личной жизни - назрела и ее надо, действительно, как-то урегулировать. Но очень вероятно, что вместо разумных ограничений - естественных для любого порядочного человека, наше педагогическое начальство пойдет на поводу у ханжей и моралистов — и станет мониторить аккаунты педагогов (особенно молодых!) в поисках неформальных выражений, легкомысленных фото и шуточек... Вряд ли это сделает профессию учителя в России более привлекательной! А педагогов в стране и так не хватает.
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