Российские пенсионеры сказали всё, что думают о своих пенсиях

Хватает ли вам вашей пенсии? Вопрос смешной и даже обидный – так показал опрос российских пенсионеров, который публикует сайт «Мои года» (moi-goda.ru).

30 процентов россиян сегодня являются пенсионерами. Довольны ли они своей жизнью и финансовым достатком? Об этом журналисты медиапроекта «Настоящее Время» расспросили людей старшего поколения из различных российских городов. И вот что они услышали.

Опрос показал, что россияне не довольны размером своих пенсий

«Просто удивительно мне, как можно столько воровать»

Владивосток

– Я вам скажу размер своей пенсии – 8700 рублей. А вы мне в ответ скажите – на что её может хватить? Ни на что! А последняя добавочка – всего 18 рублей! Вам не смешно? Да лучше пусть вообще не дают! Я хотела отправить Дмитрию Медведеву эту прибавку – на бедность. Уж лучше не смешили бы людей. А то говорят: на Украине плохо живут пенсионеры, ещё где-то там плохо. А у нас как будто задыхаются от счастья!

– В своё время я хватала работу всякую, и мне все равно было – «белая» там зарплата или «серая». Гораздо важнее мне было детей поднять. И вот пришло время пенсии – 7074 рубля! И что? И куда я с такой пенсией? Так что, вынуждена работать и сейчас. Причём, по профессии (я – пекарь пятого разряда) работать не могу – очень тяжело уже. Поэтому хожу и мою полы.

– Да если бы не дети – я просто с голоду бы подохла! Честно говорю! Слава Богу ещё, что дети у меня такие: помогают, продукты покупают. Я не могу себе позволить куда-то съездить отдохнуть – даже к сестре в соседнюю Находку. Потому что получаю я всего лишь 10 тысяч в месяц.

– Размер моей пенсии – 15 тысяч с копейками. Такая пенсия была бы достойна Путина, Медведева и других подобных людей. А для нас это недостойно – мы достойны большего.

– Просто удивительно мне, как можно столько воровать. Вы посмотрите, сколько всякого добра у каждого из депутатов нашей Государственной думы – в том числе и за границей! Покупают себе замки по 300 миллионов евро! Они розовые очки надели, и им сквозь них ничего не видно – и нас они тоже не видят. Мы для них – натуральное быдло, и больше ничего!

– Хорошо, что они живут – главное, чтобы им хватало. А народ – ну, что народ! Народ ещё не то переживёт! Низкий им поклон! 200 ли тысяч они получают, эти наши депутаты, или 400 тысяч – согласитесь, весьма приличный доход!

– На что может хватить пенсии в 9700 рублей?! При том, что проработала я всю жизнь каменщиком – хожу сейчас с палочкой. И помощи у меня никакой и ниоткуда нет. Так что, потихонечку-полегонечку. Иду сейчас из магазина – хлеба купила, навагу и три банана. Устрою сегодня пир горой.

«На одну только пенсию прожить не получится»

Москва

– Получаю 14 тысяч «с хвостиком». Естественно, приходится подрабатывать – вот и сейчас как раз еду с работы. В Греции, где нет ни нефти, ни газа, да и вообще практически ничего нет, пенсия в переводе на наши деньги составляет 37 тысяч рублей. В Германии – 1400 долларов, в Финляндии – 2000 долларов. Вот это я понимаю – пенсия.

– Моя пенсия составляет около 16 тысяч рублей – и это вместе с так называемой московской доплатой. Причём, у меня полностью выработан весь необходимый стаж. Так что, на одну только пенсию, без помощи других членов семьи прожить сегодня попросту не получится.

– У меня пенсия хорошая. Я инвалид, есть и другие обстоятельства, увеличившие мою пенсию. В общем, получаю я около 21 тысячи рублей – это социальная пенсия.

Красноярск

– Размер моей пенсии, прямо скажем, не очень большой: меньше 10 тысяч рублей. При этом мой трудовой стаж составляет 29 лет научной деятельности. При последней индексации пенсия моя выросла почти на 200 рублей.

– 14 тысяч у меня получается. Отработал я 30 лет, 16 из которых – на алюминиевом заводе. Но я не обижаюсь. Мне хватает. Машину мне покупать не нужно – хватает инвалидной коляски.

Ленинградская область

– Я военнослужащий. Поэтому с моей пенсией ещё как-то можно свести концы с концами. Хотя особенно тоже не пошикуешь. Поэтому, конечно же, приходится работать – а куда же без этого? После того как снял погоны, работаю по-прежнему в своей воинской части – на правах гражданского персонала. И пенсия, и всё то, что зарабатываю, уходит на еду, одежду и медикаменты.

Действительно, прожить на одну пенсию сегодня крайне сложно – если вообще возможно. Недаром только официально трудоустроенными сегодня являются около 10 млн пенсионеров, а количество работающих пенсионеров-инвалидов достигает 759 тысяч человек.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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