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Российские деревянные окна не уступают по качеству зарубежным аналогам

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Июня 2017 г.
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Российские деревянные окна не уступают по качеству зарубежным аналогам

Качество российских деревянных окон не уступает продукции иностранного производства. Об этом свидетельствует активный рост объемов экспорта продукции российских производителей в страны СНГ и Восточной Европы.

Эксперты отмечают, что оживление в российской отрасли производства деревянных стеклопакетов и комплектующих началось с момента перехода к импортозамещению. Активное строительство в регионах страны заводов по производству деревянных окон, оснащение их современным оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами, соблюдение всех требуемых стандартов позволило наладить выпуск продукции самого высокого качества по ценам намного ниже, к примеру, прибалтийских или немецких, способной на равных конкурировать с иностранными производителями.

Также российские производители используют для обработки древесины только отечественные лаки, которые в России выпускаются давно, удовлетворяя спрос потребителей в РФ и других странах. Есть еще одно немаловажное преимущество – российские компании чаще всего не только самостоятельно производят деревянные стеклопакеты, но и осуществляют их продажу и установку, беря на себя полную ответственность за качество окон и работы.

Больше всего ценится российская древесина в Германии и в Австрии. Если общий объем экспорта в 2017 году вырос на 56% по сравнению с 2016 годом, то экспорт в эти страны достиг показателя 120%. Некоторые компании, как, например, WoodLike, демонстрируют и более внушительные цифры: ее продажи увеличились на 216%.

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