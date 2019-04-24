Россияне серьёзно полюбили умные гаджеты

Минувший год стал самым инновационным для россиян. И дело здесь не в отечественных разработках, а в спросе самих граждан нашей страны. Оказалось, что наши соотечественники обогнали испанцев и израильтян в покупках товаров для умного дома. За 2018 год спрос на такие технологические удобства в РФ увеличился в три раза, если верить отчёту AliExpress.

В список самых популярных товаров для умного дома попали сенсорные выключатели – их покупатели из России приобретали чаще всего. На втором месте оказались умные светильники и терморегуляторы, которыми можно управлять на расстоянии.

Так называемые умные розетки, которыми можно даже управлять с помощью мобильного устройства, также стали крайне популярным товаром в 2018 году.

Но главным трендом минувшего года стала умная сантехника. Спрос на такие бытовые технологии вырос в разы, если сравнивать с 2017 годом. К примеру, россиянам очень уж приглянулись умные крышки для унитазов. А гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заметил, что рост спроса наверняка обусловлен снижением цен и ростом ассортимента умных товаров.

Пожилым людям тоже не стоит отказываться от подобной техники. «Умной» её называют не просто так, ведь всякие гаджеты для дома приносят немало удобства и пользы своему хозяину, порой делая некоторые вещи за него самого.

К примеру, у знаменитой китайской компании Xiaomi есть любопытный тестер воды, который может показать лишние и не очень примести в самой нужной для нас жидкости. Есть в Сети и такие мелочи, как «проточный термометр». Небольшой гаджет может измерить температуру воды в кране или душе, что поможет подобрать оптимальную цифру температуры лично для вас. Есть немало устройств, которые будут точно следить за затратами воды в доме или даже помогать её экономить.

Умные лампочки могут стать приятным дополнением в любое жилище. У каких-то светильников можно вручную настраивать уровень яркости и даже их цвет, у других есть дистанционное управление с помощью мобильного устройства, третьи сами будут включаться, если засекут какое-то движение. Полезным для безопасности в жилище может оказаться простой датчик открытия двери, который сам пришлёт вам сообщение на телефон, если засечёт «незаконное» проникновение.

На самом деле таких гаджетов просто огромное множество, так что на их перечисление никакой статьи не хватит! Но если вы всё-таки захотите приобрести себе домой немножко умной техники, стоить помнить важные детали этого дела. Во-первых, почти вся она управляется с помощью современных смартфонов, так что без подходящего устройства обойтись получится не всегда. К тому же это всё-таки техника, с которой ещё надо уметь управляться. Не сказать, что для этого дела потребуется изучение огромных пособий, но всё-таки кое в чём разобраться придётся – будьте к этому готовы. И в-третьих, никогда не забывайте о ценовом аспекте. Сейчас умная техника действительно немного подешевела, но она всё равно будет стоить дороже своих «глупых» собратьев.

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