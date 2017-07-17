Россиян переведут на индивидуальный пенсионный капитал

Главной «изюминкой» новой пенсионной реформы станет замена накопительных пенсий индивидуальным пенсионным капиталом. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Он рассказал «Ведомостям», что пенсионная система начнёт работать по новым правилам с 2019 года.

Что собой представляют новшества? Замминистра рассказал о «трёх китах», на которых будет держаться индивидуальный пенсионный капитал:

Сегодняшняя накопительная система подлежит ликвидации; Обязательные платежи в Пенсионный фонд России (ПФР) сохранятся в прежнем размере – 22% от зарплаты; Накопительные платежи в негосударственные пенсионный фонды (НПФ) в размере до 6% получат льготы и гарантии. За счёт этих платежей и будет формироваться индивидуальный пенсионный капитал.

Государство-таки готово признать эти накопления частной собственностью. В особых случаях их можно даже будет «выдернуть» из НПФ не в виде пенсий, а как единую сумму наличными.

Обязательные платежи в размере 22% по-прежнему будут стекаться в Пенсионный фонд, который по-прежнему будет формировать из них страховую пенсию и, опять же, по-прежнему используя систему пенсионных баллов при расчёте пенсии.

Индивидуальный пенсионный капитал

Индивидуальный пенсионный капитал начнёт формироваться с 2019 года. Фото pixabay.com

Что же касается собственно индивидуального пенсионного капитала, то он будет складываться из дополнительных платежей, которые вносятся непосредственно в негосударственные пенсионные фонды. А поскольку эти платежи будут проходить «мимо» ПФР, то такие пенсионные накопления перестанут быть собственностью ПФР.

Причём, это касается не только будущих отчислений в индивидуальный пенсионный капитал, но и тех, что перечисляли в накопительную часть пенсии работодатели в период 2004-2016 гг.

Все пенсионные накопления граждан планируется сделать их частной собственностью, которую правительство уже не сможет «заморозить» или отнять. Солидную часть этих накоплений можно будет получить НЕ в виде пенсий. Так, вам выдадут на руки до 20% всей скопленной суммы «в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств». А при тяжёлой болезни можно будет забрать на лечение всю сумму полностью.

Власти предполагают, что во время двухлетнего переходного периода каждый из тех, кто формировал накопительную пенсию в НПФ, сможет распорядиться этими суммами одним из двух способов. Во-первых, человек будет вправе перевести деньги в Пенсионный фонд, где их конвертируют в дополнительные пенсионный баллы и включат в страховую часть пенсии. А во-вторых, накопленные средства могут быть использованы как первый взнос на новый счёт в НПФ.

Что же касается малоактивной части населения, которые так и не сделают своего выбора (в прошлой системе таких именовали «молчунами»), то по истечению переходного периода их деньги по умолчанию превратятся в дополнительные пенсионные баллы, а сами «молчуны» окончательно распрощаются с накопительной системой.

Теперь давайте перейдём к самому интересному – собственно пенсионному капиталу и способам его накопления. Размеры отчислений в него составят до 6% от зарплаты – конкретный размер ставки каждый определяет для себя сам.

При этом деньги, которые гражданин отдаст в НПФ, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, власти готовы софинансировать платёж на часть налога – и даже разрешат чуть-чуть уменьшать обязательный «страховой» платёж в ПФР.

Особо подчеркнем, что воспользоваться этой щедростью государства можно только в пределах, отведённых для пенсионного капитала, то есть, до 6% от зарплаты. Если вы решите перечислять в НПФ бОльшие суммы, то они не будут освобождаться от НДФЛ, не изменят сумм платежа в ПФР.

Отчисления в пенсионный капитал будут вноситься «по нарастающей»: 0% от зарплаты в первый год работы новой системы, 1% — во второй, 2% — в третий и так далее, пока не достигнут максимальных 6% в шестой год.

Поскольку формирование индивидуального пенсионного капитала – дело сугубо добровольное, вы в любой момент сможете остановить рост ставки, решив, например, что не хотите накапливать более 2 или, скажем, 3%. Кроме того, вы имеете право в любой момент обнулить эти платежи, правда, чиновники пока что не пришли к единому мнению относительно дальнейшей судьбы таких «отказников».

Один из вариантов заключается в том, что по достижению работником возраста в 35 и 45 лет будет произведена автоматическая «переподписка» от накоплений, после которой придётся подтверждать свой отказ снова. Второй вариант предполагает, что «нулевая» ставка сможет действовать всего лишь 5 лет, после чего она снова начнёт свой рост – по проценту в год.

Если раньше все пенсионные перечисления делал работодатель, то теперь предлагается возложить эту обязанность на работника. Чтобы упростить процедуру перевода денег, Минфин предлагал автоматически подключать работников к формированию пенсионных накоплений. Для этого работодатель должен был автоматически регистрировать работника в системе ИПК, чтобы ежемесячно с зарплаты шли отчисления. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим. Но правительство вернуло этот проект на доработку.

Сейчас предлагается два варианта автоподписки. Первый – подписка по умолчанию. Второй предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, где будет сказано, что при любом изменении трудового договора в нём должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если работник захочет отказаться от индивидуальных пенсионных накоплений, то он должен обратиться с заявлением в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

Индивидуальный пенсионный капитал в графике. Источник - Министерство финансов РФ.

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