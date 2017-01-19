Россия славится своими умельцами: на Урале выпущен пробник монеты-медали с изображением нового американского президента

Старшее поколение всегда следит за происходящими на отечественных просторах и мире событиями. Свежие и актуальные новости можно найти на разных ресурсах. Много важного, а также интересного, к примеру, размещено на площадке Русского Агентства Новостей. По данным этого источника, в России выпущена первая пробная монета-медаль с изображением нового первого лица Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Первый коллекционный образец был выполнен оружейниками города Златоуста, который находится в Челябинской области.

Предприятие, решившее увековечить главу США в серебре и золоте, носит название «Арт-Грани». Серия «Дональд Трамп», которая отнесена к инаугурации президента, будет состоять из сорока пяти монет. В коллекции найдут свое место пять золотых медальных монет, 25 изделий из серебра и пятнадцать – смешанных из обоих металлов. Каждому экземпляру будет присвоен уникальный номер. Раньше златоустовскими мастерами золотых дел была выпущена килограммовая монета с изображением Екатерины Второй, также изготовлена монета «Крым-2014» с изображением российского президента Владимира Путина.

В целом коллекционирование монет заключается в систематизированном собирании дензнаков по определенным признакам (монетный двор, эпоха, металл изготовления, определенная территория и другие). Считается, что первое коллекционирование произошло в Италии, а в России оно возникло во времена Петра Первого. На выбор, по каким принципам будет собираться коллекция, впрямую влияет финансовые возможности собирателя. Часто коллекционеры меняют принципы собирания коллекции, уменьшая или увеличивая круг необходимых характеристик.

Интересные факты о монетах

Наш восточный сосед Китай во втором тысячелетии до нашей эры стал отливать монеты из бронзы. Дензнаки были весьма необычные, так как имели форму разных предметов. Как вам, к примеру, монетка в виде мотыги или колокольчика? А такое, оказывается, было.

Самой дорогой считается монета из Канады. Ее номинал составил один миллион долларов. Масса дензнака внушительная – около ста килограммов, изготовили недешевую денежку из золота пробы 999,99.

Поверхность коллекционных монет Сбербанка России обязательно имеет зеркальный блеск. После выпуска дензнаки упаковываются в специальные футляры. Вскрывать их специалисты не советуют, так как эта мера позволяет избежать окисления металла на воздухе.

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