ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Роскошная женщина!": Екатерина Андреева поразила подписчиков фигурой в коротких шортах
Ульяна АНТОНОВА   
16 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

57-летняя телеведущая определенно знает секрет вечной молодости, над которым до сих пор бьются ученые всего мира. На днях Екатерина Андреева поделилась в интернете фотографиями из очередного путешествия - на этот раз по Африке.

"Роскошная женщина!": Екатерина Андреева поразила подписчиков фигурой в коротких шортах

На снимках телеведущая позирует в легкой футболке, рубашке защитного цвета и коротких джинсовых шортах - отлично продуманный образ с учетом жаркого климата. Но больше всего подписчиков поразили стройные ножки Андреевой. Если не знать, что женщине на фотографиях больше 50 лет, то догадаться об этом решительно невозможно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Москве пошёл дождь,природа заплакала по чему-то своему, тайному,о чём говорить никому не собиралась.И я взяла курс на крайний Юг.Туда,где через 3.800 км.(всего-то),расположился вокруг Южного Полюса самый высокий континент Земли-Антарктида.И если встать на Мыс Доброй Надежды,а здесь дуют такие чёртовы ветра,как выразились лет 500 тому назад португальские моряки,что король Португалии приказал-говорить только Мыс Доброй Надежды,ибо как корабль назовёшь,так он и поплывёт,так вот-если встать на Мысе Надежды спиной к Африканскому континенту,то прямо по курсу 2 великих океана-Индийский и Атлантический будут сливаться в один прямо на глазах.И эта пенная,огромная,перпендикулярная волна слияния никогда не дойдёт до берега и никогда не соединит несоединимое.А там,где-то в середине саванны меня уже ждут 2 лучших рейнджера и 2 лучших следопыта.И мне обещано найти много интересного... И я повернусь спиной к Океану ,который так манит меня своей неизведанностью и открою для себя и вас новые горизонты,сделав шаг от берега ...Foto by моя @my_travel_and_wine_stories .Я заметила-лучшие фото делают для тебя те,кто тебя любит.Они так видят... #настроение #волшебство #африка #хорошеенастроение #я #magic #magical #mood #portrait #portraitmood #me #фотограф #гармония #фотосессия #жизньпрекрасна #фотодня #образ #photo #photographer #photography #africa #photooftheday #красота #красотаспасетмир #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)



Пользователи Инстаграма по достоинству оценили красивую фигуру и цветущий вид телеведущей, отметив, что на фотографиях она смотрится как совсем юная девушка - даже без тщательной укладки и макияжа!

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 