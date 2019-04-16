"Роскошная женщина!": Екатерина Андреева поразила подписчиков фигурой в коротких шортах

57-летняя телеведущая определенно знает секрет вечной молодости, над которым до сих пор бьются ученые всего мира. На днях Екатерина Андреева поделилась в интернете фотографиями из очередного путешествия - на этот раз по Африке.

На снимках телеведущая позирует в легкой футболке, рубашке защитного цвета и коротких джинсовых шортах - отлично продуманный образ с учетом жаркого климата. Но больше всего подписчиков поразили стройные ножки Андреевой. Если не знать, что женщине на фотографиях больше 50 лет, то догадаться об этом решительно невозможно.

Пользователи Инстаграма по достоинству оценили красивую фигуру и цветущий вид телеведущей, отметив, что на фотографиях она смотрится как совсем юная девушка - даже без тщательной укладки и макияжа!

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