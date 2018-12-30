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Роскачество поделилось секретами выбора продуктов для оливье
Егор Стуков   
30 Декабря 2018 г.
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holodilnik 

Роскачество решило поделиться с нами секретами выбора ингредиентов для главного представителя новогоднего стола россиян – салата оливье. Полный рецепт опубликован на сайте ведомства.

Для начала специалисты встали на защиту «докторской» колбасы. Исследование показало, что изделия большинства производителей какой-либо опасности для здоровья не представляют. Среди лучших брендов можно отметить «Агрокомплекс», «Пит-Продукт» и, например, торговую марку «Снежана».

Эксперты отмечают, что при выборе картофеля необходимо обращать внимание на цельные округлые клубни диаметром от 40 до 80 миллиметров. Жёлтая и неокрепшая кожура овоща также станет отличным показателем качества.

При выборе зелёного горошка, в первую очередь, необходимо смотреть на состав. В него обязательно должны входить сам горох, вода, сахар и соль. В то же время о материале, из которого сделана тара, думать особо не стоит, ведь в герметичной упаковке стекло и жесть смогут одинаково сохранять качество продукта. В Роскачестве напомнили, что консервы заготавливаются с конца мая по конец июля, о чём можно узнать, посмотрев на упаковку продукта.

Эксперты также поведали о ГОСТовых правилах маринованных огурцов. На вкус они должны быть слабокислыми, кислыми или кисло-сладкими с запахом пряностей. Среди лучших марок можно отметить «Бояринъ», «Д», «Верес», «6 соток», «Царь-овощ» и Globus.

Важную роль в первом новогоднем салате россиян играет майонез, так что о нём специалисты Роскачества тоже не забыли. Они рассказали, как можно отличить настоящий продукт от майонезного соуса: стоит посмотреть на состав, ведь в майонезе должно содержаться от 1% яйцепродуктов и от 50% жира. В то же время при выборе растительного масла лучше остановиться на рафинированном и дезодорированном варианте. Хороших производителей на российском рынке оказалось немало, так что можно смело брать товар брендов «Каждый день», «Миладора» и, к примеру, продукты от компании «Ряба».

Врачи, в свою очередь, вспомнили о сроке годности приготовленных новогодних салатов. Медики предупреждают, что хранить оливье без холодильника нельзя. Да и доедать «прошлогодние» салаты не стоит, ведь Роспотребнадзор рекомендует не есть их уже спустя два часа после приготовления.

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