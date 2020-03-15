Уже прошло почти 8 лет со дня смерти известного советского и российского актёра Александра Пороховщикова, но споры о разделе имущества продолжаются до сих пор. Актёр не считался очень богатым человеком, особенно по современным меркам, однако достаток в семье всегда был.
Александр Шалвович составил завещание, согласно которому всё имущество переходит к его супруге Ирине, но увы - она трагически погибла за несколько недель до его смерти. В результате всё наследство досталось брату актёра Шалве Барабадзе, с которым сам Пороховщиков ни разу не виделся за всю свою жизнь.
Двоюродная племянница актёра Наталья и двоюродная сестра Алла были очень недовольны тем, как грузинские родственники распорядились имуществом. Они продали квартиру на проспекте Мира, а также дачу и квартиру Ирины. Вся мебель и картины тоже оказались распроданы, а часть архивов с рукописями и фотографиями была просто выброшена, хотя Александр собирал их всю жизнь. В итоге Наталья Дмитриева начала сомневаться в том, что Барабадзе является настоящим наследником и решила в судебном порядке добиться проведения ДНК-экспертизы. К счастью, ей это удалось. Результаты были обнародованы недавно в эфире программы «Пусть говорят».
Опасения родных подтвердились, тест показал, что Шалва Барабадзе не является родственником Пороховщикова. Зато был найден настоящий брат - Шота Шанидзе, и теперь Наталья планирует инициировать новое судебное разбирательство с целью возврата имущества законным владельцам. Для этого она хочет признать все сделки недействительными. Однако сделать это будет очень трудно, так как большую часть вырученных денег «родственники» уже давно потратили.
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Родственники до сих пор не могут получить наследство Александра Пороховщикова
Уже прошло почти 8 лет со дня смерти известного советского и российского актёра Александра Пороховщикова, но споры о разделе имущества продолжаются до сих пор. Актёр не считался очень богатым человеком, особенно по современным меркам, однако достаток в семье всегда был.
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