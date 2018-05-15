Робот компании «Промобот» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны на Параде Победы

Девятого мая в Параде Победы в первый раз принял участие робот компании «Промобот» (резидент Фонда «Сколково»). Сообщается, что он тепло приветствовал ветеранов и участников празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, призывая всех помнить о подвиге советского народа на полях сражений.

Promobot уже с утра девятого мая стоял возле Красной площади. Он жал руки ветеранам, читал стихи, пел военные песни, общался с волонтерами и помогал им раздавать георгиевские ленточки. Фотографируясь с роботом, ветераны соглашались с тем, что искусственный интеллект представляет собой будущее. Тем не менее, по их словам, нужно, чтобы роботы помогали человеку, а не заменяли его.

Комментируя новость, глава регионального подразделения компании «Промобот» Павел Попов сообщил, что Promobot создан для того чтобы работать в местах массового скопления людей. Специально к Параду Победы его запрограммировали на то, чтобы общаться с ветеранами, читать стихи, раздавать георгиевские ленточки. По словам Павла Попова, чрезвычайно важно, что молодежь во многом заинтересовалась историей георгиевской ленточки, а не только роботом.

Представитель компании «Промобот» также отметил, что инновационные разработки отечественных компаний становятся частью повседневной жизни при участии таких партнеров, как Фонд «Сколково». Именно содействие со стороны этого Фонда позволило сделать так, чтобы Promobot в первый раз в истории стал участником празднования Дня Победы. Ранее Promobot уже принимал участие в первомайском параде в Парке Горького.

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