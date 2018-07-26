Робертино Лоретти уходит со сцены

Знаменитый Робертино Лоретти заявил о своём прощальном туре по всему миру, после которого он перестанет ездить на гастроли. Работая с 6 лет, Лоретти устал от такого образа жизни и теперь хочет просто отдохнуть.

Продюсеры певца явно использовали его, заставляя давать по 3 концерта ежедневно. Так он и ездил по всему миру. Впервые посетив с концертом Советский Союз, в конце 80-х артисту очень понравилось там, именно поэтому свой прощальный тур он планирует провести также и по городам России. К тому же его пригласили работать в Санкт-Петербург, в академию музыки и певцу будет чем заняться на пенсии.

Итальянец родился в очень бедной семье и у него не было друзей. В свои ранние годы, за проведенный концерт он получал всего 30 евро (по сегодняшним деньгам) на руки. Возвращаясь поздно вечером домой, Лоретти часто не находил своего ужина, потому что все съедали его голодные сёстры.

За свою карьерную жизнь Робертино дал свыше 850 концертов в разных уголках планеты. Ранее ходили слухи, что у него пропал голос, в связи с чем пришлось уйти со сцены. Однако сам певец опроверг эти слухи, заявив, что голос у него никогда не пропадал, а всего лишь сменился с детского дисканта на баритон, с которым и продолжал гастроли. Певец всегда хотел петь классические песни, но за 60 лет карьеры всем полюбилась именно “Jamaica”. Конечно выступать с 6 лет на сцене не легко и Робертино Лоретти вполне можно понять. Ведь именно сейчас он наконец-то может себе позволить отдохнуть. К тому же, недавно перенесённый инсульт подкосил здоровье и ему теперь тяжело долго стоять на ногах. Иногда артист пользуется тростью.

Сейчас 72-летний Робертино Лоретти проживает в Риме, где его также знают и любят. После завершения прощального тура итальянец собирается посвятить все свободное время своему бизнесу. Он является владельцем пекарни, кафе и продуктового магазина. Но все же жаль, что любимый с детства певец больше не будет ездить с гастролями. С другой стороны, всегда можно послушать звукозапись золотых хитов, не так ли?

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