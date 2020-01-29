Римас Туминас жёстко высказался а адрес «распущенных» и «средних» актёров

Римас Туминас заслужил звание одного из самых знаковых режиссёров современности, да к тому же имеет очень острый язык. На днях Туминас в пух и прах раскритиковал актёрскую работу Александра Домогарова и Владимира Машкова.

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Начнём мы с прошлогодней и не свершившейся попытки Туминаса поставить спектакль «Генри и Эллен». На главную роль изначально был принят Александр Домогаров, но режиссёру актёр совсем не понравился. Впрочем, поначалу это были лишь слухи, но уже спустя год они подтвердились – вместо Домогарова на главную роль утверждён Игорь Годин, а пару ему составила Анна Большова.



Теперь же, чтобы окончательно развеять все сомнения, Римас Туминас пошёл в атаку на нелюбимого актёра: «Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер, до полного развала. Если бы он еще признавал это и готов был исправить ситуацию — другое дело».



Туминас в своей обличительной речи добавил, что Домогаров уже порядком свыкся со своей «распущенностью», вот никто и не пытается найти на него управу. Но наш сегодняшний герой с такими не церемонится.



На этом режиссёр не остановился, обвинив Александра в «порче» кинематографа. Да и вообще, продолжил Туминас, российские кинокартины высоким качеством не отличаются и нередко порождают непрофессиональных звёзд.



Досталось и Владимиру Машкову. Римас считает его «средним» актёром, которого почему-то называют «гением».



– Каждый опытный театральный режиссер, увидев его в кино, скажет, что у него весьма скудный потенциал, и берет он только техничностью, которой обучился у Олега Табакова, не привнеся в нее ни души, ни ума, ни сострадания. Просто технарь, – заявил режиссёр.



А вот собранность и дисциплинированность Римас Туминас очень даже ценит. Среди столь ответственных и опытных актёров он отмечает Сергея Маковецкого, Алексея Гуськова, Максима Суханова и других. Такие специалисты и над личностью своей работают, и над физической формой, так что, заключает Римас, эти артисты всегда востребованы в кино и театре.

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