ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Рейтинг лучших врачей опубликован в Санкт-Петербурге
ИА БайкалИнформ   
13 Февраля 2017 г.
Изменить размер шрифта

На основе 31 000 отзывов жителей и гостей Петербурга портал НаПоправку.ру составил и обнародовал «Народный рейтинг врачей». В нем представлены специалисты как государственных, так и частных клиник. Cервис для выбора врачей и клиник НаПоправку.ру проанализировал отзывы, оставленные на сайте петербуржцами, а также мнения о врачах участников различных форумов. В рейтинг попали 400 лучших врачей двадцати четырех взрослых и семнадцати детских специальностей из 250 частных и государственных медицинских учреждений.

В крупнейшем в Петербурге онлайн-сервисе НаПоправку.ру представлено более 500 клиник Санкт-Петербурга. В 2016 году портал использовали для поиска врачей и клиник более 1 млн жителей города. Клиентами сервиса являются, в том числе, самые известные государственные и частные клиники РФ. В планах портала – распространить работу сервиса НаПоправку.ру на другие крупные российские города.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 