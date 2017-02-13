Рейтинг лучших врачей опубликован в Санкт-Петербурге

На основе 31 000 отзывов жителей и гостей Петербурга портал НаПоправку.ру составил и обнародовал «Народный рейтинг врачей» . В нем представлены специалисты как государственных, так и частных клиник. Cервис для выбора врачей и клиник НаПоправку.ру проанализировал отзывы, оставленные на сайте петербуржцами, а также мнения о врачах участников различных форумов. В рейтинг попали 400 лучших врачей двадцати четырех взрослых и семнадцати детских специальностей из 250 частных и государственных медицинских учреждений.

В крупнейшем в Петербурге онлайн-сервисе НаПоправку.ру представлено более 500 клиник Санкт-Петербурга. В 2016 году портал использовали для поиска врачей и клиник более 1 млн жителей города. Клиентами сервиса являются, в том числе, самые известные государственные и частные клиники РФ. В планах портала – распространить работу сервиса НаПоправку.ру на другие крупные российские города.

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