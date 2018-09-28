Рейтинг ICO поможет оценить инвесторам перспективность блокчейн-проекта

В русскоязычном сегменте интернета запущен сайт rating-ico.com на фоне царящего в 2018 году бума блокчейн-технологий. Составить максимально объективную оценку всех выходящих на краудсейл стартапов – главная задача ресурса. Профессиональные и начинающие инвесторы, воспользовавшись рейтингом ICO, основанном на грамотном анализе стартапов, получают возможность увидеть перспективы блокчейн-проектов и эффективно вложить средства для получения в течение короткого периода времени высокой прибыли.

Тысячи компаний и банков сегодня внедряют криптовалюты, крупные компании и государственные учреждения активно переходят на блокчейн-технологии, инвестиционные фонды проявляют интерес к огромному развивающемуся рынку. При этом наряду с большим количеством разнообразных блокчейн-проектов есть достаточно много недобросовестных и откровенно мошеннических предложений. Полная информация о стартапах, которую как раз и аккумулирует на своем ресурсе rating-ico.com, позволит не ошибиться при выборе объекта для инвестирования.

Основой для составления рейтинга ICO (https://rating-ico.com) является мнение профессиональных инвесторов, аналитиков, разработчиков блокчейн-проектов и технических специалистов. Все положительные и отрицательные факты о конкретном стартапе собираются в удобные и компактные блоки. Для любого пользователя сайта информация находится в открытом доступе, он также может внести свой вклад в формирование рейтинга, если у него есть достоверные сведения о биржах, ICO или криптовалютах. Принять участие в плодотворной работе проекта можно, предложив имеющиеся факты к рассмотрению в сообществе. Наиболее активные пользователи, по заявлению владельцев сайта, будут регулярно поощряться вознаграждением в криптовалюте за передачу проекту объективной информации о блокчейн-стартапах.

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