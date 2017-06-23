Решение о повышении пенсионного возраста принято?

Не смотря на то, что достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначения пенсии, в 2017 году чиновники всё чаще стали говорить о необходимости повышения пенсионного возраста. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался для чего нагнетаются эти разговоры.
Повышение пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста произойдёт в 2018 году? Фото pixabay.com
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов полагает, что пенсионный возраст необходимо увеличивать. Своё мнение он обосновал ростом продолжительности жизни:
«С моей точки зрения, пенсионный возраст очень сильно связан с дожитием. Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всяких военных конфликтов становится меньше, я надеюсь, это и дальше будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти и пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться».
По мнения представителя Центробанка, современная медицина настолько «омолодила» 60-летних мужчин и 55-летних женщин, что оборот «уйти на пенсию по старости» является для них попросту оскорбительным...
Это смотря для кого – оскорбительным. Для руководителей Банка России, которые в жизни не лягут в местную больницу по месту прописки, – это, безусловно, величайшее оскорбление, потому что они регулярно ездят омолаживаться в европейские клиники, за наш счёт, кстати. За счёт налогоплательщиков чиновники и существуют.
Руководитель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова оказалась менее циничной: она всего лишь прагматично говорит о том, что увеличение «возраста Х» благотворно скажется на состоянии пенсионного фонда.
«Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос – это отложенная заработная плата, – говорит чиновница. – И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны чётко просчитать: когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придётся начать выплачивать то, что мы в своё время сэкономили».
Все это кажется ей настолько очевидным, что она вообще не понимает: чего ещё тянуть?
«И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить», – недоумевает Татьяна Голикова.
Солидарны с этой точкой зрения и советчики из-за рубежа – представители Международного валютного фонда. По мнению МВФ, в России необходимо повысить пенсионный возраст, так как это будет способствовать «смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда».
Из «коридоров власти» лишь изредка доносятся отдельные голоса, говорящие о глупости или преступности подобных инициатив. К примеру, сенатор Валерий Рязанский, возглавляющий в Совете Федерации комитет по социальной политике, считает, что сокращение количества пенсионеров никак не сможет привести к более или менее ощутимой экономии государственного бюджета. По его словам, во главе угла пенсионной системы должны стоять не экономические показатели, а социальные.
Пенсионный возраст в России... наступит через три года после смерти
Последние новости о пенсионном возрасте в России в 2017 году не радуют россиян. Фото pixabay.com
Но, если во властном стане царит практически тотальный «одобрям-с», то нечиновное общество бурлит прямо противоположными эмоциями.
«Честно говоря, я уже устал от того, что путинские политики постоянно поднимают вопрос повышения пенсионного возраста. Проблема в том, что средняя продолжительность жизни мужчин уже вплотную на границе пенсионного возраста. То есть, буквально половина мужчин просто не доживают до пенсии. Если пенсионный возраст поднять – не доживёт вообще никто. Среднестатистический мужчина выйдет на пенсию через три года после своей смерти!!!» – пишет блогер, сценарист и общественный деятель Олег Козырев.
Пишет он и о женщинах – и там тоже вскрывает чиновничьи подтасовки.
В самом деле, хоть представительницы прекрасного пола и выходят на пенсию раньше мужчин, да и живут в среднем больше – но ведь практически каждой из них доводится сидеть дома с маленькими детьми, что заметно сказывается и на трудовом стаже, и на общем размере пенсий. А, кроме того, крайне сложно найти цветущего, здорового человека на шестом-седьмом десятке – будь то хоть женщина, хоть мужчина. По сути, чуть ли не каждый человек в этом возрасте мог бы претендовать на пенсии по инвалидности – да кто ж им даст!
Олег Козырев уверен, что российский Минздрав ни за что не увидит инвалидность в старческих болячках – какими бы опасными и тяжёлыми они не были. А ещё он уверен, что в России уже достигнут предел пенсионного возраста:
«Нельзя повышать возраст. Нельзя снижать пенсии. Можно лишь говорить о том, из каких источников ещё можно наполнять пенсионный фонд. И ответы очевидны – снижение коррупции, свобода экономики, снижение бюрократии. Резервы только здесь. У стариков резервов уже нет. Они банально умрут до срока пенсии».
К сведению, по данным Пенсионного фонда России на 2017 год, в стране насчитывается 43,9 млн пенсионеров. Сегодня женщины могут выходить на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины – в 60. Однако этот рубеж уже начал расти. С 2017 года вступил в силу закон о поэтапном увеличении пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих: до 63 лет у женщин и 65 у мужчин.
Эти же параметры недавно предложил ввести и для всех остальных пенсионеров экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. А председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов открытым текстом заявил Интерфаксу, что обсуждение данного вопроса завершится через год, тем самым выдав страшную государственную тайну о том, что решение о повышении пенсионного возраста уже принято. Его «приведут в исполнение» через год – после выборов президента России, которые состоятся весной 2018 года.
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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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