ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Ремейк мирового хита «Uptown Funk» в исполнении ВладиМира восхитил YouTube

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Октября 2017 г.
Изменить размер шрифта

Ремейк мирового хита «Uptown Funk» в исполнении ВладиМира восхитил YouTube

Молодой фанк-певец ВладиМир триумфально выступил в музыкальном проекте Top Disco Pop, прошедшем 27 сентября в московском Крокус Сити Холле.

Певец представил русскую версию суперхита знаменитого музыканта Бруно Марса «Uptown Funk». Композиция за один день «взорвала» YouTube: видеоролик, снятый на мобильный телефон во время события, набрал более 250 тысяч просмотров. «Русское Радио» опубликовало на своем официальном сайте новость о небывалом успехе молодого исполнителя.

Ремейк мирового хита «Uptown Funk» в исполнении ВладиМира восхитил YouTube

Второй ежегодный музыкальный проект «Top Disco Pop» состоялся с неизменным аншлагом. На фестивале популярные российские артисты исполнили большое количество кавер-версий мировых танцевальных хитов. В концерте, помимо ВладиМира, приняли участие Стас Михайлов, Александр Воробьев, ЮрКисс, Юлианна Караулова, Елена Север, Artik&Asti, Alexeev, Слава, Ольга Бузова и другие. Каждый из них продемонстрировал поклонникам свою многогранность, представ в необычном образе. Зрители шоу признали самым лучшим выступление ВладиМира. Многие снимали выступление на мобильные телефоны и публиковали видео в интернете с громкими заголовками: «ВладиМир убил зал. Бруно Марс по-русски», «Uptown Funk лучше Бруно Марса», «ВладиМир очень круто перепел Бруно Марса» и т.д.

Немало положительных отзывов о ремейке мирового хита, сделанном ВладиМиром и его командой, оставили и пользователи, познакомившиеся с композицией в YouTube. Понравилась зажигательность образа, красивая музыка, стильные костюмы. После концерта ВладиМир дал интервью представителям СМИ. Он поблагодарил зрителей за восторженный прием, отметив, что сильно волновался перед выступлением. Певец подчеркнул свое уважение к творчеству Бруно Марса, делающего качественную музыку, и признался в любви к стилю funk.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 