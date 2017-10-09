Ремейк мирового хита «Uptown Funk» в исполнении ВладиМира восхитил YouTube

Молодой фанк-певец ВладиМир триумфально выступил в музыкальном проекте Top Disco Pop, прошедшем 27 сентября в московском Крокус Сити Холле.

Певец представил русскую версию суперхита знаменитого музыканта Бруно Марса «Uptown Funk». Композиция за один день «взорвала» YouTube: видеоролик, снятый на мобильный телефон во время события, набрал более 250 тысяч просмотров. «Русское Радио» опубликовало на своем официальном сайте новость о небывалом успехе молодого исполнителя.

Второй ежегодный музыкальный проект «Top Disco Pop» состоялся с неизменным аншлагом. На фестивале популярные российские артисты исполнили большое количество кавер-версий мировых танцевальных хитов. В концерте, помимо ВладиМира, приняли участие Стас Михайлов, Александр Воробьев, ЮрКисс, Юлианна Караулова, Елена Север, Artik&Asti, Alexeev, Слава, Ольга Бузова и другие. Каждый из них продемонстрировал поклонникам свою многогранность, представ в необычном образе. Зрители шоу признали самым лучшим выступление ВладиМира. Многие снимали выступление на мобильные телефоны и публиковали видео в интернете с громкими заголовками: «ВладиМир убил зал. Бруно Марс по-русски», «Uptown Funk лучше Бруно Марса», «ВладиМир очень круто перепел Бруно Марса» и т.д.

Немало положительных отзывов о ремейке мирового хита, сделанном ВладиМиром и его командой, оставили и пользователи, познакомившиеся с композицией в YouTube. Понравилась зажигательность образа, красивая музыка, стильные костюмы. После концерта ВладиМир дал интервью представителям СМИ. Он поблагодарил зрителей за восторженный прием, отметив, что сильно волновался перед выступлением. Певец подчеркнул свое уважение к творчеству Бруно Марса, делающего качественную музыку, и признался в любви к стилю funk.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ