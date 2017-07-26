Реальная нереальная польза молока

Молочная продукция - одна из самых популярных категорий товаров на рынке продуктов питания. Ученые установили, что впервые человек начал употреблять молоко в пищу еще 6000-10000 лет назад до нашей эры. Столетиями мы относились к этому «чудо-напитку» с почтением и перечисляли его полезные свойства. Однако в последнее время все чаще можно услышать о том, что молочные продукты приносят больше вреда, чем пользы. Помочь найти правильный ответ на все вопросы способен знак «Высшего молочного стандарта» на упаковке. Каким именно образом, попробуем разобраться.

Враг пищеварения - лактоза

Гиполактазия или непереносимость лактозы – это состояние, вызванное недостаточным количеством фермента лактазы в организме человека. В результате возникают запоры, диарея, вздутие живота, тошнота или рвота. Непереносимость лактозы всегда вызвана употреблением в пищу лактозных продуктов, таких как молоко.

Данное заболевание возникает на генетическом уровне и реже от воздействия окружающей среды. В основном от гиполактазии страдают жители Африки и Азии, так как исторически молоко не являлось основным продуктом для их предков. Данным заболеванием страдает примерно 20-30% населения, поэтому не стоит боятся употреблять в пищу молочные продукты. Организм среднестатистического европейца способен усваивать лактозу без каких-либо побочных эффектов.

По своей природе молоко является уникальным сбалансированным продуктом, где содержатся необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и жирные кислоты. Это настоящий кладезь жизненно важного строительного материала для здоровых костей, зубов, красивой кожи и роста мышц. Поэтому ежедневное употребление обработанного молока поможет организму восполнять запасы необходимых полезных веществ.

«Неживое» обработанное молоко

Для многих магазинное молоко подсознательно приравнивается к пустому, лишенному всех полезных свойств напитку. Стереотипы внедрили в наше сознание следующую установку: после обработки витамины испаряются вместе с опасными бактериями. Поэтому многие спешат купить молоко из бочки, которое привезли почти прямо из-под коровы.

На самом же деле парное молоко чаще всего и становится причиной кишечных заболеваний. Всё дело в особой природе молока. Его среда – это отличное место для размножения вредных для организма бактерий. Они попадают туда во время контакта с воздухом, человеком и окружающей средой. Без обработки такой продукт потенциально опасен. В домашних условиях единственным способом обеззаразить молоко – это прокипятить его. Однако в отличие от ультрапастеризации, где применяется резкая смена температур, во время кипения сохраняется стабильно высокая температура. Она приводит к уничтожению опасных микроорганизмов вместе и распаду полезных микроэлементов. Ультрапастеризованное молоко же сохраняет всю пользу, поскольку нагреваясь до 137 С и резко охлаждаясь до 20 С, нужные нам микроэлементы не успевают распасться.

Кислое молоко богато полезными бактериями

Это одно из самых страшных заблуждений, так как бактерии, которые появляются в молоке и вызывают скисание, представляют огромную опасность. Поэтому в следующий раз, когда соберётесь печь блинчики, лучше возьмите готовые кисломолочные продукты, чей состав уже точно прошел проверку специалистов в лаборатории.

Долго хранится только химия

Нашему мозгу трудно понять, как молоко, которое обычно портится за пару дней в холодильнике, может стоять несколько месяцев на прилавках и оставаться свежим. Это вовсе не чудо, а достижение науки. Процесс ультрапастеризации, открытый еще в середине 19 века во Франции Луи Пастером, позволяет сохранять продукт свежим до полугода. Его помощником выступает особая трехслойная асептическая упаковка, которая защищает молоко от воздействия агрессивной внешней среды. Однако стоит помнить, что при нарушении целостности упаковки, даже такое термически обработанное молоко может провести в холодильнике не более 3-5 дней.

Молоко несовместимо с диетой

Среди сторонников здорового образа жизни и вечно худеющих барышень, это весьма распространенное утверждение. Жир из молока начинают считать чуть ли не главным врагом в борьбе за стройную фигуру. Однако стоит помнить, что мы поправляемся вовсе не от жиров, а переизбытка калорий в рационе. Поэтому если добавить немного молока в свой утренний кофе или залить им цельнозерновые хлопья, вы точно не поправитесь. Если вы сторонник здорового питания, просто старайтесь избегать молочных продуктов высокой жирности.

Одно сплошное ГМО

Беря упаковку в руку, глаз выхватывает страшное слово «гомогенезированное», и в голове проносится мысль: «Снова одна сплошная химия. Ничего натурального». Для того, чтобы больше не сомневаться в качестве такого продукта, проведем ликбез. Гомогенизация - процесс уменьшения неоднородности смесей в молочной продукции. Генная модификация – изменение «генетического кода» исходного продукта с целью ускорения его роста, повышения урожайности или устойчивости к различным заболеваниям. Молоко можно отнести к категории ГМО только в случае изменения генов коровы, от которой его отобрали. Гомогенизация же – это абсолютно естественный производственный процесс. Он проводится во избежание отслойки сливок на поверхности молока в процессе хранения.

Как сделать выбор вслепую?

Это одна из главных проблем для современного покупателя. Трудно поспорить, что без особого оборудования невозможно понять качество продукта, разлитого по коробкам. Тем более, что современные супермаркеты предлагают огромный выбор продукции разных производителей, и все, как один, утверждают о том, что их товар самый лучший и полезный. Единственной гарантией качества является знак синей коровы с надписью «Высший молочный стандарт». Согласно регламенту, разработанному более 10 лет назад и применяемому на территории России и стран СНГ, продукт проходит многоэтапные проверки в специальных лабораториях. Поэтому покупателю не стоит сомневаться в правильности выбора такой молочной продукции, которая прошла все тесты на соответствие стандартам.

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