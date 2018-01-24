Разработчики Tkeycoin собираются привлечь до $500 миллионов

Как пишет ТАСС, руководство Tkeycoin DAO объявило о намерениях расширять проект в банковском секторе на мировом уровне. Тем самым, оно недвусмысленно продемонстрировало серьезные намерения развивать платформу Tkeycoin.

В комментарии к новости пресс-служба Holding BR подчеркнула, что компания хочет способствовать выводу технологии блокчейн на общедоступный уровень. Любопытно, что ранее запланированный объем инвестиций не превышал $200 миллионов, но теперь его размер увеличен до $500 миллионов. Финансовая администрация компании приняла такое решение, отзываясь на активный ежедневный рост количества инвесторов.

Разработчики Tkeycoin сообщают, что такие высокие темпы роста приведут к отбору наиболее подходящих проекту инвесторов. Pre-sale по токенам TCD будет действовать до суммы в $10 миллионов. Для крупных игроков и венчурных фондов минимальная сумма составляет $25 миллионов.

Отметим, что обычно крупные фонды перепродают токены с наценкой (25-30%) до проведения ICO тем участникам, которые не были одобрены проектом. Известный финансовый аналитик Егор Силенский выражает мнение, что в перспективе такая политика и ограниченность существенно повысят капитализацию и ценность монеты на бирже.

Подробнее по ссылке: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662.

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