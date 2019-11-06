Разные поделки из бумажных трубочек может изготовить блогер–рукодельница Вера Черницина

Хотите на досуге заняться рукоделием? На творчество вас может вдохновить и канал Веры Чернициной, которая умеет делать разные вещи из бумажных трубочек.

Блогер развивает свою творческую деятельность на платформе YouTube .

Обратимся к нескольким работам уважаемой мастерицы. У всех в доме, скорее всего, имеются настенные часы. Вера показала, как для старого механизма сделать новое затейливое обрамление из бумажных трубочек и в итоге подарить часам вторую жизнь.

Вера разобрала часы и вырезала круг, в который вставила вышеупомянутые трубочки. Сколько и что нужно оставить в поделке в части пространства, чтобы в итоге получилась правильная заготовка, блогер подробно и очень понятно рассказала. Был показан один из выбранных для изделия способов плетения. Действовала автор канала очень уверенно и умело, видно было, что с таким видом рукоделия она хорошо знакома. За Верой все легко повторить. Этому способствует и крупный план, и хорошие объяснения.

Когда все было зрителям разъяснено, в ролике просто под музыку была показана дальнейшая работа рукодельницы. Следующая стадия изготовления оправы для часов была связана с клеем. И опять блогер все подробно объяснила, что и как делать, своей аудитории. Далее опять собственно плетение, пока не подошла очередь стоек, которым тоже мастерицей было уделено пристальное внимание. Получившееся аккуратное изделие умелый блогер прогрунтовала бесцветным лаком и задекорировала цветами, так как в дальнейшем часы найдут свое место на даче.

Среди других работ блогера: «Органайзер для канцтоваров из картона», «Органайзер из картона и бумажных трубочек для хранения бумаги на компьютерный стол», «Этажерка-органайзер для компьютерного стола из картона и бумажных трубочек», «Рамка для картины из бумажных трубочек. Простой крепеж для рамки» и т.д. Среди особо актуальных – новогодние видео, ведь все с нетерпением ждем этот светлый и радостный праздник: «Новогодняя елка из бумажных трубочек», «Новогодние звездочки из бумаги и картона».

Нашелся ролик, который точно пригодится любящим бабушкам (а может и дедушкам) – «Декорирование плечиков для вещей вместе с внуками». Стоит обязательно посмотреть, ведь совместное творчество представителей разных поколений семьи – это так здорово!

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Сама Вера в комментарии к видео отметила следующее: «Декорирование плечиков вместе с внуками - это очень увлекательно и интересно не только для детей, но и для взрослых. А на таких красивых плечиках и одежду очень приятно и интересно детям вешать. Желаю всем успехов».

Помогали бабушке в оформлении плечиков внуки Маша и Тема. Они взяли две деревянные вешалки и покрасили их. Маша – красным, а Тема – серебряным. Бабушка активно помогала младшему малышу. Потом настал черед разноцветных блесток, которые были рассыпаны по плечикам. Еще для декорирования рукодельниками были взяты наклейки. Конечный этап – финишное покрытие плечиков бесцветным лаком. Тема по ходу работы куда-то ушел, а вот оставшейся Маше бабушка подробно объяснила тонкости процесса. Вешалки получились веселенькие, и предназначаться они будут, конечно же, внукам.

Вот так, погруженная в творчество, живет блогер Вера Черницина. И свою жизнь она по-своему украшает, и других людей этому учит.

Еще материалы про рукоделие и другое мастерство для пользы и души - по ссылке.

А другие материалы о пожилых блогерах и вообще "бабушках-онлайн" - по другой ссылке!

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