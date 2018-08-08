"Растворился в воздухе": долгая погоня за призрачным самолетом Амелии Эрхарт

Знаменитая Амелия Эрхарт была летчицей-пионером, первой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан на самолете. Она словно растворилась в воздухе во время своего кругосветного полета, и два года спустя, 5 января 1939 года, была объявлена погибшей без вести. С тех пор загадка ее исчезновения тревожит весь мир, и люди тратят десятилетия на то, чтобы найти останки ее самолета – Локхид Модель 10 Электра. В наши дни эксперты утверждают, что разгадка может храниться в данных, обнаруженных австралийскими военными во время Второй мировой войны.

В 1945 году батальон австралийских пехотинцев наткнулся на обломки цельнометаллического, неокрашенного двухмоторного самолета в джунглях острова Восточной Новой Британии (ныне Папуа Новая Гвинея). Определенно, крушение произошло еще до войны. Военные, все еще в горячей точке, не могли в точности определить свою локацию, но записали всю информацию о самолете, какую только могли найти. Также они обнаружили бирку с серийным номером – один из самых важных элементов расследования, согласно Проекту поиска Эрхарт.

Бирка была передана США, когда выяснилось, что двигатель самолета был американского производства. К сожалению, вскоре эта улика потерялась в урагане военных документов. Однако солдаты перенесли некоторые данные о самолете на карту, которую они в то время использовали, и сейчас она находится в руках Дэвида Биллингса, посвятившего всю свою жизнь поиску обломков самолета Эрхарт. Прежде он снаряжал множество экспедиций, сверяясь с картой, и в этом году он предпримет последнюю попытку обыскать место событий.

Однако вопрос остается: на самом ли деле этот самолет принадлежит Амелии Эрхарт? Многие предполагают, что это не так, и летчица, отправившись из этой локации к острову Хоуленда, провела 20 часов в путешествии.

Если предположения Биллингса соответствуют действительности, то Эрхарт и ее навигатор, Фред Нунан, повернули обратно, когда не смогли обнаружить остров. По мнению некоторых, это не представляется возможным: не хватило бы топлива.

В последней радиограмме Эрхарт говорит: «Мы на линии 157—337... Повторяю... Повторяю... мы движемся по линии с севера к югу». Это сообщение было записано через 20 часов 14 минут после того, как самолет поднялся в воздух у Хоулэнда. Биллингс утверждает, что летчица-ас тщательно все рассчитала и была способна вернуться к исходной точке полета. А по другим данным, оператор на острове Нурао выходил на контакт с Амелией Эрхарт еще три раза после той радиограммы, которая считается последней.

Чарли Паркер, thesun.co.uk

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