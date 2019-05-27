«Радикальные веганы» из Швеции подорвали здоровье дочки любимой диетой

Говорят, что всё хорошо в меру. Это же относится, например, к вегетарианству, которое само по себе может даже стать неплохим подспорьем для здоровья. Однако порой пищевое хобби вегетарианцев превращается в настоящую манию, лишённую здравого смысла, жертвой которой могут стать близкие столь увлеченного человека. Недавно за нездоровое принуждение к вегетарианству маленькой девочки в тюрьму попали чересчур упорные родители из Швеции.
Полицейские города Гетеборг узнали об опасном вегетарианстве, когда девочка попала в больницу. В свои полтора года она весила меньше шести килограммов, хотя должна была весить минимум девять. Вынужденное вегетарианство привело к нехватке витаминов и серьёзному истощению. Сами родители признались, что давали девочке овощи и кормили её грудью.
Сейчас жизнь малютки находится вне опасности, её уже передали под опеку другой семьи. А вот любителям вегетарианства придётся провести в тюрьме три месяца.
- К сожалению, подобных случаев по всему миру масса, и с каждым днём их становится только больше. В феврале арестовали «радикальных веганов» из США, которые морили своего ребёнка голодом. Почему-то некоторые вегетарианцы забывают, что дети просто не могут выжить на диете без важной для организма пищи, прикрываясь своими познаниями о «правильном питании».
- Нечто подобное происходит в мире антипрививочников. Но если вегетарианство хоть в какой-то мере может быть полезным хобби, то отказ от прививок всегда ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем. Сейчас движение против вакцин набрало серьёзную силу, с которой начала считаться даже Всемирная организация здравоохранения.
Больше всего из-за подобных «хобби» и «увлечений» страдают дети. Поначалу невинное мнение их родителей со временем превращается в страшное мракобесие, которое отражается на здоровье маленьких детей. Но в какой момент обычная вегетарианская диета становится смертельно опасным стремлением? Можно ли вообще определить ту точку во времени, где общество должно вмешаться в дело и спасти ребёнка ещё до того, как он попадёт в больницу из-за чересчур увлеченных родителей? Как вы думаете, возможно ли действительно обнаружить момент превращения «невинного хобби» в «опасное мракобесие»?
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