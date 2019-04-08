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Пятый ребенок Алека Болдуина в серьезной опасности
Ульяна АНТОНОВА   
08 Апреля 2019 г.
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На днях супруга 65-летнего Алека Болдуина сообщила подписчикам в социальной сети о своей пятой беременности. Хилария Томас опубликовала свое фото с округлившимся животом, но интернет-пользователи не спешат поздравлять родителей с грядущим прибавлением в семье.

Пятый ребенок Алека Болдуина в серьезной опасности

Хилария призналась, что скорее всего, не сможет выносить этого ребенка. По ее словам, у эмбриона слишком медленное сердцебиение, а также имеется задержка в развитии. Врачи считают, что шансы на благополучный исход крайне невелики.

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I want to share with you that I am most likely experiencing a miscarriage. I always promised myself that if I were to get pregnant again, I would share the news with you guys pretty early, even if that means suffering a public loss. I have always been so open with you all about my family, fitness, pregnancies...and I don’t want to keep this from you, just because it isn’t as positive and shiny as the rest. I think it’s important to show the truth...because my job is to help people by being real and open. Furthermore, I have no shame or embarrassment with this experience. I want to be a part of the effort to normalize miscarriage and remove the stigma from it. There is so much secrecy during the first trimester. This works for some, but I personally find it to be exhausting. I’m nauseous, tired, my body is changing. And I have to pretend that everything is just fine—and it truly isn’t. I don’t want to have to pretend anymore. I hope you understand. So, this is what is going on now: the embryo has a heartbeat, but it isn’t strong, and the baby isn’t growing very much. So we wait—and this is hard. So much uncertainty...but the chances are very, very small that this is a viable pregnancy. I have complete confidence that my family and I will get through this, even if the journey is difficult. I am so blessed with my amazing doctor, my dear friends, and my loving family...My husband and my four very healthy babies help me keep it together and have the perspective of how truly beautiful life is, even when it occasionally seems ugly. The luck and gratitude I feel that I am my babies’ mommy, is wonderfully overwhelming and comforting. In your comments, please be kind. I’m feeling a bit fragile and I need support. I’m hoping, that by sharing this, I can contribute to raising awareness about this sensitive topic.

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)



- Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам — все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему, - написала Хилария. Она попросила не беспокоить ее семью и пообещала, что обо всех новостях расскажет сама в своем Инстаграме.

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