Пятый ребенок Алека Болдуина в серьезной опасности

На днях супруга 65-летнего Алека Болдуина сообщила подписчикам в социальной сети о своей пятой беременности. Хилария Томас опубликовала свое фото с округлившимся животом, но интернет-пользователи не спешат поздравлять родителей с грядущим прибавлением в семье.

Хилария призналась, что скорее всего, не сможет выносить этого ребенка. По ее словам, у эмбриона слишком медленное сердцебиение, а также имеется задержка в развитии. Врачи считают, что шансы на благополучный исход крайне невелики.

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- Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам — все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему, - написала Хилария. Она попросила не беспокоить ее семью и пообещала, что обо всех новостях расскажет сама в своем Инстаграме.

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