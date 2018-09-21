Путин обещает "дополнительные места в яслях через два года"

Государство надеется уговорить молодых женщин (наших с вами дочек-внучек) рожать побольше. Дополнительные места в яслях в России появятся в ближайшие два года, заявил в ходе Евразийского женского форума в Петербурге президент РФ Владимир Путин. Звучит обнадеживающие (хоть и очень неконкретно) - но тут важно понимать контекст: государству важно продемонстрировать не просто "заботу о мамочках". Речь идет о демографии и (как ни странно звучит) о... все том же пенсионном возрасте.

«В ближайшие два года будут созданы дополнительные места в яслях. <...> Наша стратегия в защите женщин комплексная и многоплановая, в том числе в социальной сфере», - заявил глава государства, выступая на форуме в Санкт-Петербурге.

Путин также напомнил, что в стране продлено действие материнского капитала, который предоставляется при рождении второго и последующих детей. Тем не менее, признал президент, этих мер пока недостаточно, даже «слишком мало».

«Поэтому приняты важные решения, чтобы поддержать женщин на рынке труда. В нашей стране уже созданы механизмы для частичной и удаленной занятости. Со следующего года будут в России запущены бесплатные программы повышения квалификации, которыми смогут воспользоваться мамы в декретном отпуске», - заключил Путин.

Дело читателя - верить и насколько верить первому лицу государства, но тут важно понимать контекст: дело в том, что Россия продолжает испытывать демографические сложности. Как уже сообщалось, число родившихся в январе—июле только этого года снизилось до 928,9 тыс. человек (969,4 тыс. в тот же период 2017-го). Число умерших за отчетный период возросло до 1 млн 99,4 тыс. (1 млн 83,8 тыс. год назад). И мигранты (на которых у нас принято ворчать и смотреть искоса) растущую "дыру" восполнить не может. Число жителей в стране уменьшается...

А где уменьшение населения (что особенно важно — трудоспособного) — там падение доходов казны, в том числе и Пенсионного фонда, ради "спасения" которого и затеяна вся взволновавшая общество морока вокруг "пенсионной повышки".

Вот и получается, что государство просто обязано уговорить молодых женщин (наших с вами дочек-внучек) рожать побольше, не бояться будущего. Подействуют ли уговоры? Ну вот вам и еще один повод пообщаться с молодым поколением, послушать кто что думает...

По инф. rosbalt.ru

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