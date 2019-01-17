Путешествие на Мальту по цене Гданьска: пенсионер из Польши перепутал самолёты

Путешествия в наше время – вещь довольно доступная. И молодые, и пожилые люди нередко могут позволить себе отправиться в дальнее странствие со всевозможными удобствами. Но порой такие перелёты заводят пожилых путешественников в неловкие и крайне неудобные ситуации. Так и случилось с пенсионером из Польши, который хотел попасть на родину в Гданьск, а оказался на островном государстве Мальта.

Павел Лоуренюк 75 лет решил навестить свою дочку Люцину, которая проживает в английском городе Брадфорд. После небольшого путешествия из Польши в Великобританию пенсионер захотел вернуться на родину, но случайно перепутал рейсы в аэропорту Лидс-Брадфорд.

Пожилой мужчина как ни в чём не бывало сел в самолёт и полетел, как ему казалось, домой. Но вместо уютной Польши мужчину встретила туристическая Мальта, где сотрудники аэропорта не знали ни слова по-польски. Лоуренюк был в шоке от происходящего, ведь он оказался в чужой стране без денег и даже сотового телефона, а заговорить с местными жителями поляк не мог из-за незнания английского языка.

В это время мимо аэропорта проходила Камилла Николас, которая услышала звавшего на помощь туриста. Женщина позвонила дочери пенсионера и купила ему правильный билет, который на этот раз привёл пожилого мужчину на родину.

Люцина Лоуренюк решила не оставлять это дело, так что потребовала от авиакомпании разъяснить сложившуюся ситуацию. По её словам, отец теперь боится летать на самолётах, из-за чего он решил больше не навещать свою дочь на этом транспорте.

Впрочем, избежать таких неловких путешествий несложно, если проявлять достаточно бдительности в «лётном деле». Нелишним будет изучить расписание аэропорта и просмотреть его карту, чтобы точно убедиться в правильном времени и пути к своему рейсу. Не грех иной раз попросить помощи у сотрудников, которые могут дать полезные советы заплутавшим пассажирам.

В некоторых случаях сам аэропорт становится виновником проблем: задержки рейсов в наше время не такая уж редкость. В таких ситуациях есть целый перечень обязанностей авиаперевозчика перед пассажиром. Об этом лучше знать наверняка, чтобы воспользоваться своими правами и не стать жертвой недобросовестных компаний.

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