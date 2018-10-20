Пугачёву сфотографировали в бюджетном супермаркете

На днях Алла Пугачева поразила всех своим походом в обычный дешевый супермаркет. Туда она пришла вместе со своим сыном Гарри. Прогуливающаяся по магазину Примадонна вызвала много самых разных слухов, вплоть до того, что она ушла от мужа и он разрешил ей немного побыть с сыном. Удивило и то, что что она посетила супермаркет во время действия акций для пенсионеров. К тому же, по средам там делают неплохую скидку, если приходишь с ребёнком, а Пугачева как раз была с сыном. Поэтому многие решили, что у певицы возникли серьезные финансовые проблемы. Однако как оказалось позже она ничего не купила и просто побродила по помещению при этом покатав Гарри в тележке.

Мало того, её сопровождал водитель, который одновременно работает охранником у артистки. На выход они также подошли вместе, но ни продуктов, ни денег у них в руках не было. Это немного разочаровало поклонников, желающих увидеть "золотую" карту народной артистки. Как говорят, именно у этого водителя временно проживает Женя — племянник певицы. Его мать до сих пор ведёт не подобающий образ жизни и постоянно грозится отобрать ребёнка. Поэтому Примадонна вынуждена была пойти на крайние меры, спрятав малыша.

Некоторые восхитились желанием Примадонны стать ближе к народу, но многие совершенно не поняли её поступка и посчитали это очередной попыткой пропиариться и заявить о себе. Об этом говорит и нарядная прическа певицы. Ведь в магазине она была при всем параде, как будто собиралась на праздник прямо из магазина. Хотя она действительно присутствовала на дне рождения дочери Игоря Николаева в том же самом наряде. Неужели она искала там подарок? Вряд ли бы его оценили в звездной семье. С другой стороны возможно певица просто провела экскурсию для маленького сына или решила посмотреть какие товары покупают обычные люди. А как вы думаете, что Пугачёва делала в магазине?

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