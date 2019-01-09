Пугачёву критикуют за возраст и молодёжные наряды

|
Последнее время в сети всё чаще стали появляться обвинения в лени и старости в сторону заслуженной артистки России Аллы Пугачёвой. Сама певица признаётся, что ей неприятно слышать и читать различные комментарии о её постаревшей внешности.
Весной Алле Борисовне исполняется 70 лет и, по мнению большинства людей, для своего возраста она отлично выглядит. Рождество вместе с мужем Максимом Галкиным она отпраздновала в гостях у семьи Достман, с которой они давно дружат. На празднике присутствовали и другие знаменитости, но Пугачёва выделялась больше всех. Многие даже сравнили её с принцессой. В шёлковой блузке и мини-юбке вместе с ботильонами и уже привычной кепкой, она была больше похожа на куклу Барби. Подобный образ пришёлся по душе поклонникам певицы. Однако нашлись и такие, кто оставил крайне негативные комментарии, раскритиковав женщину за не в меру молодёжный гардероб. По мнению поклонников, одеваться нужно согласно возрасту и уметь принимать старость такой, какая она есть. Некоторые даже заявили, что всё это благодаря огромному состоянию, которое позволяет правильно питаться и проводить различного рода косметические процедуры. С деньгами все бы выглядели молодо в преклонном возрасте.
Пугачёва высказала своё мнение о подобных обвинениях. По её словам, она может и сама оценить свою внешность и вовсе не отрицает тот факт, что она старая. Она также сказала, что с возрастом уже ничего не поделаешь, да и душа уже не молодая. Что касается одежды, то на всех не угодишь. Одеваться нужно так, чтобы было удобно и комфортно. Если человеку 70 — это не значит что нужно надеть юбку до пола, повязать платок на голову. Каждый сам для себя решает, что ему делать, как одеваться и как себя вести. И не обязательно это должно всем нравиться, согласны?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Смартфонный грабёж
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...