Пугачёву критикуют за возраст и молодёжные наряды

Последнее время в сети всё чаще стали появляться обвинения в лени и старости в сторону заслуженной артистки России Аллы Пугачёвой. Сама певица признаётся, что ей неприятно слышать и читать различные комментарии о её постаревшей внешности.

Весной Алле Борисовне исполняется 70 лет и, по мнению большинства людей, для своего возраста она отлично выглядит. Рождество вместе с мужем Максимом Галкиным она отпраздновала в гостях у семьи Достман, с которой они давно дружат. На празднике присутствовали и другие знаменитости, но Пугачёва выделялась больше всех. Многие даже сравнили её с принцессой. В шёлковой блузке и мини-юбке вместе с ботильонами и уже привычной кепкой, она была больше похожа на куклу Барби. Подобный образ пришёлся по душе поклонникам певицы. Однако нашлись и такие, кто оставил крайне негативные комментарии, раскритиковав женщину за не в меру молодёжный гардероб. По мнению поклонников, одеваться нужно согласно возрасту и уметь принимать старость такой, какая она есть. Некоторые даже заявили, что всё это благодаря огромному состоянию, которое позволяет правильно питаться и проводить различного рода косметические процедуры. С деньгами все бы выглядели молодо в преклонном возрасте.

Пугачёва высказала своё мнение о подобных обвинениях. По её словам, она может и сама оценить свою внешность и вовсе не отрицает тот факт, что она старая. Она также сказала, что с возрастом уже ничего не поделаешь, да и душа уже не молодая. Что касается одежды, то на всех не угодишь. Одеваться нужно так, чтобы было удобно и комфортно. Если человеку 70 — это не значит что нужно надеть юбку до пола, повязать платок на голову. Каждый сам для себя решает, что ему делать, как одеваться и как себя вести. И не обязательно это должно всем нравиться, согласны?

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