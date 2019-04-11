«Психологическая атака» дорогостоящей шубой: пенсионерка пожаловалась на очередного мошенника

Недавно пенсионерка из Москвы заявила в полицию о том, что её подвергли «психологической атаке». Но в этом нет какой-то мистики, да и фантазия у бабушки не разыгралась. Ловкие мошенники смогли убедить пожилую женщину купить ненужную шубу с помощью своих актёрских талантов.

7 апреля 80-летняя женщина обратилась в отделение полиции. По её словам, ещё 2 апреля двое жителей Греции использовали против неё «психологическую атаку», чтобы продать женщине шубу и пару комплектов постельного белья, в которых она совсем не нуждалась. В результате на бесполезную покупку пенсионерка потратила 30 тысяч рублей.

В этом инциденте уже разбирается МВД, и дело это действительно серьёзное. Мошенники не просто так обманывают людей, ведь они пользуются различными приёмами, ловко манипулируя психикой жертвы. Причём методы у преступников бывают разными.

Кто-то, к примеру, любит затмить взор доверчивого «клиента» всякого рода мистикой. Недавно в таких вот «экстрасенсов» поверила 78-летняя москвичка, которая отдала за «снятие порчи» со своего родственника целых 3 млн рублей.

В других случаях преступники обходятся даже без нагнетания мистической атмосферы. В Усолье-Сибирском 60-летняя горожанка перевела мошенникам больше 150 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали ей крупную выплату, для получения которой якобы необходимо оплатить ряд услуг.

Как можно заметить из всех примеров, мошенники всегда стараются дать какую-то выгоду для своих жертв, обычно очень даже значимую для самого человека. Так, пожилые люди порой не прочь прикупить какое-нибудь «чудо-лекарство», которое могло бы избавить их от проблем старости. Но под магией исцеления у мошенников всегда прячутся самые простые витамины или какие-нибудь биологически активные добавки. Недавно преступников, которые действовали по такой же схеме, отправили под стражу в Петербурге. Четырёх мошенников обвиняют в хищении 255 тыс. рублей у пенсионерки, которая приобрела БАДы, думая, что это лекарства.

Не забывайте, что защита от преступников-манипуляторов всегда в ваших собственных руках. Не стоит ослаблять бдительность при любой покупке, а если уж незнакомец решил сам предложить вам какие-то услуги или товары, стоит подумать трижды перед их приобретением.

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