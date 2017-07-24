Прожиточный минимум пенсионера планируется увеличить

Рост цен на продукты питания вынуждает кабмин повышать прожиточный минимум. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Министерством труда и социальной защиты РФ.

Прожиточный минимум пенсионера

Не смотря на повышение прожиточный минимум пенсионера остаётся копеечным. Фото pixabay.com

Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2017 года на душу населения в размере 10 329 рублей, при этом прожиточный минимум пенсионеров составит 8 506 рублей, прожиточный минимум для детей – 10 160 рублей, а для трудоспособного населения – 11 163 рублей.

В I квартале 2017 года величина прожиточного минимума была установлена в размере 9 909 рублей на душу населения, 10 701 рубль – для трудоспособного населения, 8178 рублей – для пенсионеров и 9756 рублей – для детей.

Величина прожиточного минимума за II квартал по сравнению с I кварталом увеличилась на 4,2%, для трудоспособного населения – на 4,3%, для пенсионеров – на 4%, для детей – на 4,1%, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.», опубликованном 17 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Повышение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ростом стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума (на душу населения на 5,3%).

Удорожание стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, с увеличением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины.

Так, в среднем за ‎II квартал 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на капусту белокочанную свежую выросла в 2 раза, картофель – в 1,7 раза, лук репчатый – в 1,6 раза, морковь – на 41,2%, свеклу столовую – на 31,8%.

Одновременно снизились цены на масло подсолнечное на 4,1%, сахар-песок – на 3,2%, яйца куриные – на 2,4%.

Цены на хлебные продукты, молоко и молокопродукты и мясопродукты практически не изменились (кроме кур охлаждённых и мороженных, которые стали дешевле на 3,3%).

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