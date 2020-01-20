Проведет по улицам Праги и покажет прекрасный Петергоф тревел-блогер Галина



Интересный канал ведет на платформе YouTube Галина Иванова. Ее детище называется «Галина Иванова – прекрасное рядом». В комментарии о своем канале автор написала очень коротко – «Люблю путешествия». И в основном блогер придерживается собой же заданного формата.

В своих многочисленных видео она снимает места, которые посещала и, минуя словесные комментарии, показывает все это под хорошую музыку. Например, один из роликов был посвящен путешествию по Праге. Сопровождала видеоряд песня известного не только в своей стране, но и у нас исполнителя Карела Готта. Великолепные виды города, завораживающая архитектура, уличные музыканты, храмы, люди, памятники, узкие улочки, часы на стене дома – блогер отлично постаралась передать атмосферу этого удивительного и очень красивого города. Видео, к слову, называется «Прага — город, в который влюбляешься без памяти и приезжаешь вновь и вновь...». С блогером Галиной остается только в этом плане согласиться. Даже издалека, по предлагаемому ролику, старинный город уже в себя влюбляет, а если побывать тут действительно, то, наверное, и не забудешь его больше никогда. И видео без комментариев тоже, оказывается, весьма интересно смотреть.

Недавно отшумел всенародно любимый праздник Новый год. И не все, конечно же, смогли побывать в эти дни в нашей прекрасной столице. А Галина своим роликом предоставляет такую возможность. Снимал, скажем сразу, это видео муж автора канала. Ролик называется «Москва предновогодняя. Путешествие в Рождество! Московские сезоны».

Здесь были продемонстрированы зрителям эффектно, красиво, сказочно и изысканно украшенная Красная площадь, непременная елка, сувенирные точки, фрагмент одного из праздничных представлений, карусели, места общепита, торговые центры, принарядившиеся дома Москвы и много-много людей. А сама Галина, видно, что в замечательном настроении, в нескольких кадрах видео приплясывала возле одной из зеленых красавиц.

Атмосфера праздника, предвкушения, суеты, подготовки, радостного ожидания была передана автором канала очень точно. Спасибо блогеру за такие вот ролики, транслируемые без слов, но в то же время удивительно красноречивые!

Куда еще можно виртуально отправиться вместе Галиной в путешествие и что увидеть? В знаменитый город фонтанов Петергоф, также реально совершить речную онлайн-прогулку по Москве-реке, прогуляться по улочкам Вероны или Парижа, восхититься шедеврами Лувра, побывать во всемирно известном музее мадам Тюссо в Амстердаме и т.д.

Какие интересные территории и локации выбирает автор! Не отпускает желание следовать за ней все дальше и дальше! А хотите посмотреть на первый в России парк птиц «Воробьи» в Калужской области? С каналом Галины Ивановой сделать это опять же очень легко.

Что демонстрирует зрителям в этом ролике автор? Красивого разноцветного и гордо вышагивающего петушка, павлина, распустившего свой шикарный хвост (завораживающая, кстати, картина), забавных, с первого взгляда располагающих к себе пингвинов и т.д. Но кроме птиц тут оказалось немало и других обитателей. Есть, например, рыбки, активно плавающие в пруду, морские черепахи, непосредственные обезьянки и другие представители животного мира. Даже не побывав в этом парке мнение о нем благодаря работе Галины составить можно и получить положительные эмоции тоже.

Если вы, уважаемые читатели, любите виртуальные прогулки по родной стране и миру, вам стоит познакомиться с творчеством этого блогера.

На нашем портале - уже довольно много рассказов о пожилых людях, выходящих в интернет, чтобы поведать о своих увлечениях! Вот некоторые из них:

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ