Простодушный хлебопек заикнулся о буханке за 80 рублей... Кому ж такое понравится!

Гендиректор омского АО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн считает, что в России килограмм хлеба должен стоить минимум 80 рублей. По его мнению, цену продукта нужно привязать к стоимости горючего, как это происходит в развитых странах. «А как во Франции нам не хотят приравнять пенсии, зарплаты и пособия?» - комментируют в местном интернете люди... И они правы, конечно, ведь всех "достал", что называется, рост цен - при незавидных экономических перспективах страны. Вот только суть в том, что и директор-хлебопек, по своему, прав. Только зря он, конечно, ляпнул такое публично.

«Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба [должен стоить] 80. Если бы он стоил 80 рублей, мы бы столько доброго еще сделали для людей», — заявил Гольдштейн в эфире «Первого городского телеканала».

По информации Омскстата, на данный момент в Омске килограмм хлеба стоит около 47 рублей.

Предложение Гольдштейна активно обсуждают в соцсетях. Естественно, народ ругается. Кому понравится перспектива двукратного повышения цены на основной продукт питания - когда на глазах дорожает все и вся?

Хотя ничего особенного, если разобраться с экономической точки зрения, директор-хлебопек не сказал. Цена на хлеб сейчас регулируется государством - государство же пытается регулировать и цены на некоторые другие товары, в первую очередь - на бензин, на ГСМ (который очень важен для "пищевки" и хлебобулочной отрасли - ведь на "горючке" работают комбайны, молотящие хлеб, бензином заправляются зерновозы, везущие муку...). Плюс, одновременно, государство пытается нажиться на налогах - повышая НДС и акцизы на те же нефтепродукты. Рост цен происходит по всей цепочке поставщиков - причем, если кто-то оказывается посильнее (а это наши любимые нефтяники, конечно же) - он на какое-то время оказывается в выигрыше. А в других отраслях - складываются диспропорции, падает прибыль (которую надо вкладывать в обновление производства, а не только на "мерседесы" для акционеров).

Собственно, очевидно, именно об этом и говорит простодушный директор-производственник. Но кто ж его послушает, кто станет вникать во все эти хитросплетения в экономике! Он воспринимается, как олицетворение "начальства" - которое и ответственно за низкие зарплаты, за падающие доходы, за нищенские пенсии... Ну, сейчас и огребается по полной. А не надо было правду говорить, так спокойней живешь.

По инф. rosbalt.ru

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