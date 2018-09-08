Просто она решила, что старость ей не к лицу. Кристи Бринкли раскрыла простые секреты долгой молодости

Говорят, что у женщин неприлично спрашивать возраст. Но в случае с супермоделью Кристи Бринкли такой вопрос из разряда запрещённых тем может запросто перерасти в комплимент, ведь в свои 64 года шикарная блондинка выглядит на все 40! За долгие годы модельной карьеры красавица не растеряла ни капли своего обаяния, а вот опыт и мудрость, которыми она поделилась в интервью изданию The Cut, не переставали расти.

Утро начинается с лимона и кофе

День для Кристи начинается рука об руку с большим стаканом горячей воды с лимонным соком. Сразу после этого она готовит себе большую чашку кофе с кокосовым или миндальным молоком, предпочитая из всех видов этого напитка капучино. Бринкли так любит кофе, что может выпить до пяти чашек в день, не особо напрягаясь по поводу вечных споров о вреде подобной «диеты». Утренние блюда модели обычно содержат большое количество белка и пробиотиков: их она мешает с овсяными хлопьями, фруктами и орехами.

Вегетарианка без границ

Днём рацион Кристи смещается в сторону зелени: салаты с фасолью и орехами – всё это также содержит полезный для организма белок. Ужин не слишком сильно отличается от перечисленных блюд, разве что к общему списку могут добавиться киноа, рис или овощная паста. При этом красавица не употребляет мясо, ведь с 13 лет она питается вегетарианской пищей. Впрочем, порой она разрешает себе вкусить немного рыбы или сыра – Бринкли не любит загонять себя в рамки. «Жизнь слишком коротка! И если мне предложат аппетитный кусок пиццы с сочной моцареллой, то я отвечу… почему бы и нет?», – признаётся знаменитость.

Спортивная поддержка

Походы в спортзал для Кристи – дело не только обыденное, но даже обязательное. В основном она поддерживает своё тело в тонусе с помощью обычных тренажёров, иногда работая со свободными весами. А ещё модель увлекается спиннингом. «Вообще, я бы сказала, что мой любимый вид тренировок – это бег, но, увы, из-за травм мне пришлось отказаться от таких кардионагрузок», – сетует Кристи. По её мнению, не стоит забывать, что для выполнения упражнений далеко не всегда нужен финес-клуб, ведь даже во время сушки волос можно сделать несколько приседаний (стоит помнить, что большое внимание спортивному образу жизни уделяют многие "звезды", в т.ч. и наши отечественные - прим. МГ).

Опыт красоты

Очевидно, что с бьюти-индустрией Кристи общается на «ты», но к такому свободному отношению она пришла путём проб и ошибок. Так, с самого детства модель была в восторге от солнечных ванн: она славилась красивым загаром и даже советовала своим поклонницам заполучить такой же золотистый оттенок кожи. Но однажды Бринкли тщательно изучила эту тему и поняла, что всё это время ошибалась: солнце может поспособствовать преждевременному старению кожи. Так что ей пришлось принести извинения своим фанаткам, заодно придумав иной, более эффективный способ поддержания молодости.

Тогда Кристи задумалась об ультразвуковой терапии. Процедура для подтяжки контуров лица так впечатлила модель, что эта терапия стала для неё регулярной и обязательной. «Я не делаю никаких инъекций: контур лица, шея и зона декольте находятся в прекрасном состоянии именно благодаря энергии ультразвука», - рассказала знаменитость. При этом она, хоть и не использует вредный ботокс, порой обращается за помощью к ксеомину – безопасному препарату, разглаживающему морщины. Ну и куда же профессиональной модели без уходовой косметики: чаще всего Кристи пользуется продукцией своей именной марки Christie Brinkley.

Основа молодости

Но в сравнении с главным правилом все остальные рекомендации уходят на второй план. Прежде всего, Кристи старается жить в движении, постоянно занимаясь чем-то полезным. «После 50 лет, как только вы перестаете много двигаться, вы начинаете «ржаветь». Ваше тело должно постоянно быть в тонусе», - советует модель. С такой истиной трудной поспорить.

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