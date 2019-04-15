Просто люди: Минобороны опубликовало «мирные» фото полководцев СССР

Министерство обороны России порадовало нас редчайшими фотографиями великих советских полководцев. В самой обычной домашней обстановке, вместе со своими жёнами, детьми и внуками – эта часть их жизни прячется за боевыми орденами и званиями, но от этого она никуда не исчезает. Посмотреть на снимки можно в специальном разделе на сайте ведомства.

Ерёменко Андрей Иванович. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. На фотографии 1967 года супруги Еременко играют в бильярд на подмосковной даче в Архангельском. С Ниной Ивановой они познакомились на фронте. Она была медсестрой.

«Полководцы победы: Мирные мгновения судьбы» – так озаглавлен душевный проект Минобороны России. Немало здесь можно найти фотографии, которые раньше не выходили за пределы семейных альбомов великих полководцев прошлого.

Есть здесь даже Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и, например, Амазасп Бабаджанян. Рядом с каждым снимком подаётся короткая биография военачальника, в которой не забыли упомянуть о самых простых моментах жизни столь занятых людей.

К примеру, так описывают мирную жизнь героя Советского Союза, Главного маршала авиации Вершинина Константина Андреевича: «Вместе со своими внуками Вершинин любил следить за погодой — такое у него было почти профессиональное увлечение. "В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды", — вспоминал внук Андрей».

После ежегодного празднования победы в Великой Отечественной войне фотовыставка с героями СССР проедется по многим городам России, включая Владивосток, Екатеринбург, Ростов-на-Дон, Санкт-Петербург, Североморск и Хабаровск.

Бабаджанян Амазасп Хачатурович. Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского союза. Амазасп Хачатурович очень любил свою семью — жену Аргунью Аршаковну и детей, которых у него было трое: сын Виктор, дочери Лариса и Изабелла. Было у него и четыре внучки — Анаит, Юлия, Инна и Екатерина. На фото 60-х годов Бабажданян танцует с супругой. Как вспоминают их друзья, танцевали они вдохновенно и завораживающе. От их танца невозможно было оторвать взгляд.

Василевский Александр Михайлович. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Даже выйдя в отставку, Василевский продолжал оставаться «человеком-Генштабом».. В 1959 году он был включён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР и выполнял функции военного советника и консультанта. Свои личные вещи, которые были с ним на фронте, А.М. Василевский раздарил различным музеям страны. Одним из немногих раритетов, оставшихся у потомков легендарного полководца, стал измерительный циркуль, с помощью которого начальник Генштаба готовил операции по разгрому гитлеровцев. На фото Василевский за рабочим столом у себя на даче в Архангельском (Подмосковье, 1965 год).

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Жуков Георгий Константинович. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. 50-е годы были крайне непростыми для Жукова. После смерти Сталина, когда Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС, маршала возвращают из Свердловска в Москву и назначают на должность первого заместителя Министра обороны СССР. С 1955 года Георгий Константинович — Министр обороны, но уже через три года отправлен в отставку. На фото 1950-х годов, маршал Жуков запечатлен на летнем отдыхе в Сочи.

Конев Иван Степанович. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Редкие свободные минуты Иван Степанович проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы, когда Конев занимал должность главнокомандующего Группой советских войск в Германии.

Рокоссовский Константин Константинович. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Маршал Рокоссовский любил охоту. Фотография сделана в редкие минуты отдыха в 1960-е годы.

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