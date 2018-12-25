Прощальный билет: смертельно больной британец приглашает всех на свои похороны

Смертельно больной британец предложил людям купить билеты на его похороны, чтобы собрать крупную сумму денег для благотворительного фонда, рассказывает Metro.

Кит Касс живёт в городе Кардиффе. Пожилой мужчина 72 лет страдает от последней стадии рака, но даже в таком тяжёлом положении он решил помочь другим людям, которые больны раком простаты. Чтобы собрать побольше денег для своего благотворительного фонда, британец решил устроить продажу билетов на собственные похороны.

Касс подошёл к последнему доброму делу в своей жизни со всей ответственностью и смекалкой. Любой желающий сможет купить один из трёх видов билетов. Золотой билет стоит 100 фунтов стерлингов, серебряный можно приобрести за 50 фунтов, а бронзовый – за 25. Чем дороже пропуск на похороны, тем больше привилегий достанется его обладателю. Золотые посетители получат возможность перекусить лобстером и выпить шампанского на похоронах мужчины, гости с серебряным пропуском смогут отведать бутерброды с креветками и запить это дело вином, а у обладателей бронзового билета стол будет поскромнее: чипсы и пиво. Мужчина надеется продать 500 билетов.

Помимо всего прочего, посетители похорон будут находиться в своих комнатах, соответствующих их билету: для всех трёх групп Касс запишет личное обращение. Пожилой британец также хочет порадовать гостей музыкальной группой и комиком. Мужчина планирует заработать для фонда около полумиллиона фунтов стерлингов.

Благотворительная организация под названием «Красные носки» появилась 12 лет назад, когда Касс сам узнал о том, что он болен раком простаты. Фонд получил своё необычное название из-за цвета носков, которые Касс носил в день, когда ему рассказали о страшном диагнозе. За долгие годы существования организации британец смог помочь тысячам мужчин, за что его удостоили ордена Британской империи.

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