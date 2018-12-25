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Прощальный билет: смертельно больной британец приглашает всех на свои похороны
Егор Стуков   
25 Декабря 2018 г.
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Смертельно больной британец предложил людям купить билеты на его похороны, чтобы собрать крупную сумму денег для благотворительного фонда, рассказывает Metro.

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Кит Касс живёт в городе Кардиффе. Пожилой мужчина 72 лет страдает от последней стадии рака, но даже в таком тяжёлом положении он решил помочь другим людям, которые больны раком простаты. Чтобы собрать побольше денег для своего благотворительного фонда, британец решил устроить продажу билетов на собственные похороны.

Касс подошёл к последнему доброму делу в своей жизни со всей ответственностью и смекалкой. Любой желающий сможет купить один из трёх видов билетов. Золотой билет стоит 100 фунтов стерлингов, серебряный можно приобрести за 50 фунтов, а бронзовый – за 25. Чем дороже пропуск на похороны, тем больше привилегий достанется его обладателю. Золотые посетители получат возможность перекусить лобстером и выпить шампанского на похоронах мужчины, гости с серебряным пропуском смогут отведать бутерброды с креветками и запить это дело вином, а у обладателей бронзового билета стол будет поскромнее: чипсы и пиво. Мужчина надеется продать 500 билетов.

Помимо всего прочего, посетители похорон будут находиться в своих комнатах, соответствующих их билету: для всех трёх групп Касс запишет личное обращение. Пожилой британец также хочет порадовать гостей музыкальной группой и комиком. Мужчина планирует заработать для фонда около полумиллиона фунтов стерлингов.

Благотворительная организация под названием «Красные носки» появилась 12 лет назад, когда Касс сам узнал о том, что он болен раком простаты. Фонд получил своё необычное название из-за цвета носков, которые Касс носил в день, когда ему рассказали о страшном диагнозе. За долгие годы существования организации британец смог помочь тысячам мужчин, за что его удостоили ордена Британской империи.

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