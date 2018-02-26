Продаётся, недорого. Стаж для пенсии станет доступнее по цене

Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому минимальный взнос на покупку стажа для пенсии снижается в два раза. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал расценки.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект закона «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законодательной инициативой предлагается вдвое снизить минимальный размер страховых взносов на покупку стажа и пенсионных баллов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости. В настоящее время документ находится в стадии общественного обсуждения.

Новая пенсионная формула сделала пенсию по старости менее доступной. Фото pixabay.com

Стаж для пенсии: личные проблемы скоро будут государственными

С 1 января 2015 года пенсии в России назначаются по новым правилам. Теперь для выхода на заслуженный отдых необходимо соблюдение трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие определённого стажа и пенсионных баллов.

Если пенсионный возраст пока остаётся неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то требования к страховому стажу и пенсионным баллам ежегодно растут.

Чтобы уйти на пенсию в 2017 году, нужно было иметь 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году потребуется уже 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. И так по нарастающей до 2025 года включительно.

Требования к страховому стажу и сумме пенсионных баллов по годам, обязательный минимум Год выхода на пенсию Страховой стаж, количество лет

Сумма пенсионных баллов 2018 9 13,8 2019 10 16,2 2020 11 18,6 2021 12 21 2022 13 23,4 2023 14 25,8 2024 15 28,2 2025 и позднее 15 30

Пенсионные баллы формируются со страховых отчислений от официальной заработной платы: чем больше зарплата, тем больше страховых отчислений и, соответственно, тем больше у гражданина формируется пенсионных баллов. Когда наступает пора выхода на пенсию, пенсионные баллы конвертируются в рубли и влияют на размер пенсии.

Но гладко только на бумаге.

Проблема в том, что миллионы наших соотечественников сегодня работают неофициально – получают зарплату в конверте, в связи с этим у них не формируется стаж, и не накапливаются баллы, необходимые для выхода пенсию.

Из-за нехватки стажа и баллов в назначении страховой пенсии по старости отказывают уже третий год подряд, но если сейчас отказывают тысячам, то через десять лет счёт пойдёт на миллионы. По данным депутатов Госдумы, к 2025 году каждый пятый работающий россиянин останется без страховой пенсии (не позавидуешь тому президенту, который встанет у руля России к тому времени и будет вынужден всё расхлёбывать).

Как вариант, закон разрешает гражданам докупать недостающие страховой стаж и пенсионные баллы.

Как купить стаж

Для этого надо внести добровольный страховой взнос на свой личный страховой счёт в Пенсионном фонде. Можно также купить стаж постороннему человеку, сделав взнос на его счёт в ПФР.

При этом закон разрешает купить не более половины необходимого стажа. Допустим, вы выходите на пенсию в 2025 году, минимальное требование к стажу будет составлять 15 лет. Это значит, что вы сможете купить только 7,5 лет стажа. Остальное – должны заработать.

Если не можете заработать – ну, негде в вашем селе официально трудоустроиться, зарплату выдают лишь в конверте или сеном – тогда ждите ещё пять лет.

При достижении 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин наступает право на получение социальной пенсии по старости (подробности здесь). Это самая меньшая из всех пенсий, какие бывают, но хоть что-то. Правда, у неё есть одна малоприятная особенность, о которой сайт «Мои года» рассказывал в статье «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?».

Если у вас имеется хотя бы половина стажа, и вы скопили немного денег, тогда можете докупить недостающий стаж и баллы.

По какой-то причине законодатель установил ограничения по сумме взноса – есть минимальный добровольный страховой взнос, и есть максимальный добровольный страховой взнос. Максимальный взнос не актуален для подавляющего большинства россиян, поэтому мы поговорим о минимальном взносе.

К сожалению, вы не можете просто докупить три месяца или полгода недостающего страхового стажа, хотя это очень распространённый случай, когда человеку не хватает буквально пары месяцев стажа для назначения пенсии. Почему бы не докупить столько, сколько надо? Нельзя и всё тут – законом утверждён минимальный размер взноса на покупку стажа.

Каков размер минимального взноса?

Минимальный добровольный страховой взнос должен составлять не менее 26 процентов от двух ежемесячных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на протяжении 12 месяцев. Скажем так: минимальный взнос – это 26 процентов от суммы годовой зарплаты в два МРОТ.

Сколько это в рублях?

Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com

Сколько стоит страховой стаж

Минимальный взнос напрямую зависит от размера МРОТ: увеличивается МРОТ – увеличивается минимальный взнос. С 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличивался дважды, в связи с этим дважды увеличивался и размер минимального взноса.

Минимальный добровольный страховой взнос на покупку стажа и баллов:

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 48 672 рубля (МРОТ в 7800 рублей);

с 1 января 2018 года по настоящее время – 59 206 рублей (МРОТ в 9489 рублей).

С 1 мая 2018 года МРОТ вновь повысится, его размер достигнет 11 163 рублей, следовательно, два МРОТ будут весить 22 326 рублей, а 26 процентов от этой суммы – 5804 рубля. Умножаем 5804 рубля на 12 (месяцев) и получаем 69 648 рублей – таким будет размер минимального страхового взноса с 1 мая 2018 года, и он соответствует одному году стажа.

Сумма становится всё более неподъёмной. Вероятно, по этой причине Минтруд России разработал законопроект, по которому предлагается рассчитывать размер взноса исходя из одного МРОТ, а не двух, как сейчас. Таким образом, сумма минимального взноса на покупку стажа и баллов снизится вдвое, и с 1 мая 2018 года будет составлять не 69 648 рублей, а половину от этого – 34 824 рубля.

Скорее всего, законопроект быстро станет законом, потому как его инициатива принадлежит правительству РФ, и Госдума проголосует за пенсионное новшество в кратчайшие сроки.

Не исключено, что Пенсионный фонд начнёт полноценную рекламную капанию по продаже страхового стажа, ведь его не хватает всё большему числу россиян. К тому же, многие не знают о возможности такой покупки, а когда узнают – обязательно купят, тем более по сниженной цене. Куда людям деваться?

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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