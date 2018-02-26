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Продаётся, недорого. Стаж для пенсии станет доступнее по цене
|Владимир Шпикалов, "Мои года"
|26 Февраля 2018 г.
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Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому минимальный взнос на покупку стажа для пенсии снижается в два раза. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал расценки.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект закона «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Об этом
Законодательной инициативой предлагается вдвое снизить минимальный размер страховых взносов на покупку стажа и пенсионных баллов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости. В настоящее время документ находится в стадии общественного обсуждения.
Новая пенсионная формула сделала пенсию по старости менее доступной. Фото pixabay.com
Стаж для пенсии: личные проблемы скоро будут государственными
С 1 января 2015 года пенсии в России назначаются по новым правилам. Теперь для выхода на заслуженный отдых необходимо соблюдение трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие определённого стажа и пенсионных баллов.
Если пенсионный возраст пока остаётся неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то требования к страховому стажу и пенсионным баллам ежегодно растут.
Чтобы уйти на пенсию в 2017 году, нужно было иметь 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году потребуется уже 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. И так по нарастающей до 2025 года включительно.
Пенсионные баллы формируются со страховых отчислений от официальной заработной платы: чем больше зарплата, тем больше страховых отчислений и, соответственно, тем больше у гражданина формируется пенсионных баллов. Когда наступает пора выхода на пенсию, пенсионные баллы конвертируются в рубли и влияют на размер пенсии.
Но гладко только на бумаге.
Проблема в том, что миллионы наших соотечественников сегодня работают неофициально – получают зарплату в конверте, в связи с этим у них не формируется стаж, и не накапливаются баллы, необходимые для выхода пенсию.
Из-за нехватки стажа и баллов в назначении страховой пенсии по старости отказывают уже третий год подряд, но если сейчас отказывают тысячам, то через десять лет счёт пойдёт на миллионы. По данным депутатов Госдумы, к 2025 году каждый пятый работающий россиянин останется без страховой пенсии (не позавидуешь тому президенту, который встанет у руля России к тому времени и будет вынужден всё расхлёбывать).
Как вариант, закон разрешает гражданам докупать недостающие страховой стаж и пенсионные баллы.
Как купить стаж
Для этого надо внести добровольный страховой взнос на свой личный страховой счёт в Пенсионном фонде. Можно также купить стаж постороннему человеку, сделав взнос на его счёт в ПФР.
При этом закон разрешает купить не более половины необходимого стажа. Допустим, вы выходите на пенсию в 2025 году, минимальное требование к стажу будет составлять 15 лет. Это значит, что вы сможете купить только 7,5 лет стажа. Остальное – должны заработать.
Если не можете заработать – ну, негде в вашем селе официально трудоустроиться, зарплату выдают лишь в конверте или сеном – тогда ждите ещё пять лет.
При достижении 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин наступает право на получение социальной пенсии по старости (подробности здесь). Это самая меньшая из всех пенсий, какие бывают, но хоть что-то. Правда, у неё есть одна малоприятная особенность, о которой сайт «Мои года» рассказывал в статье «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?».
Если у вас имеется хотя бы половина стажа, и вы скопили немного денег, тогда можете докупить недостающий стаж и баллы.
По какой-то причине законодатель установил ограничения по сумме взноса – есть минимальный добровольный страховой взнос, и есть максимальный добровольный страховой взнос. Максимальный взнос не актуален для подавляющего большинства россиян, поэтому мы поговорим о минимальном взносе.
Каков размер минимального взноса?
Минимальный добровольный страховой взнос должен составлять не менее 26 процентов от двух ежемесячных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на протяжении 12 месяцев. Скажем так: минимальный взнос – это 26 процентов от суммы годовой зарплаты в два МРОТ.
Сколько это в рублях?
Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com
Сколько стоит страховой стаж
Минимальный взнос напрямую зависит от размера МРОТ: увеличивается МРОТ – увеличивается минимальный взнос. С 2017 года минимальный размер оплаты труда увеличивался дважды, в связи с этим дважды увеличивался и размер минимального взноса.
Минимальный добровольный страховой взнос на покупку стажа и баллов:
С 1 мая 2018 года МРОТ вновь повысится, его размер достигнет 11 163 рублей, следовательно, два МРОТ будут весить 22 326 рублей, а 26 процентов от этой суммы – 5804 рубля. Умножаем 5804 рубля на 12 (месяцев) и получаем 69 648 рублей – таким будет размер минимального страхового взноса с 1 мая 2018 года, и он соответствует одному году стажа.
Сумма становится всё более неподъёмной. Вероятно, по этой причине Минтруд России разработал законопроект, по которому предлагается рассчитывать размер взноса исходя из одного МРОТ, а не двух, как сейчас. Таким образом, сумма минимального взноса на покупку стажа и баллов снизится вдвое, и с 1 мая 2018 года будет составлять не 69 648 рублей, а половину от этого – 34 824 рубля.
Скорее всего, законопроект быстро станет законом, потому как его инициатива принадлежит правительству РФ, и Госдума проголосует за пенсионное новшество в кратчайшие сроки.
Не исключено, что Пенсионный фонд начнёт полноценную рекламную капанию по продаже страхового стажа, ведь его не хватает всё большему числу россиян. К тому же, многие не знают о возможности такой покупки, а когда узнают – обязательно купят, тем более по сниженной цене. Куда людям деваться?
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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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