Призванием на всю жизнь является охота для Геннадия Соловьева

Охотник - одна из древних людских профессий. Именно этим ремеслом еще с детства мечтал заниматься Геннадий Соловьев. Он часто думал о промысле, охотился, когда выпадала такая возможность. После службы в армии Геннадий уехал в Красноярский край, какое-то время провел в разных местах Туруханского района и осел уже в Бахте. В сети Instagram известного таежного охотника можно отыскать вот по этому адресу: https://www.instagram.com/gennadysolovyov/ .

Почему известного? Потому что Геннадий снимался в кино. Он стал главным героем четырехсерийной неигровой ленты "Счастливые люди", в которой была показана жизнь обычных людей его села. Каждая серия была посвящена одному сезону года. В ведении Геннадия - полторы тысячи квадратных километров тайги. В течении зимы по этому участку нужно было совершить обход, чтобы проверить ловушки, расставленные на зверя. Остальные три сезона - подготовка к зимнему периоду. Это вкратце.

Группа в Instagram создана по кадрам из фильма "Счастливые люди", и путешествовать здесь очень интересно. Например, нашлась вот такая любопытная фотография.

Кажется, как будто разговор идет с волшебной щукой, которая запросто может исполнить три твоих желания. А на самом деле это зимняя ловля рыбы.

На страничке вообще очень много кадров с животными. К снимку с росомахой дается вот такое пояснение:

А там, где запечатлена лисица, можно найти свод правил охоты на этого зверя с манком. Вот первые три из 13 правил, чтобы появилось преставление: " 1. Охотник всемерно скрывает свое присутствие. Если лиса его заметила, манить ни в коем случае не следует. 2. Для успешного подхода к лисице и маскировки необходимы белый халат или балахон и полевой бинокль. 3. Охотник должен идти против ветра; самое большее, что допускается — идти под углом к ветру".

Наверное, кому-то из охотящейся среды эти советы очень пригодятся.

К одной из фотографий встречается описание дня охотника: "Но вообще день охотника такой: подъем затемно. И до вечера по лесу, насторожка или проверка ловушек. Дорога с ловушками называется «путик». Осенью охотники в тайге от темна до темна, по 10—12 часов. Осенью работы больше, в это время главное — подремонтировать ловушки, заготовить приваду, насторожить путики, плюс собаки постоянно лают на кого-нибудь, и надо идти к ним. А зимой только проверка ловушек. Собаки уже не идут за соболем — снег глубокий. Зимний день короткий, но обычно охотник управляется часов за 5—6". Несмотря на присутствие специальных слов, значение которых нужно отдельно просматривать, все равно как бы погружаешься в дневной процесс деятельности охотника и явно его себе представляешь.

Есть в блоге публикации об охотничьих лыжах, оптимальном снаряжении, заготовке дров на ночь с помощью пилы, лучших дровах для костра, о поведении собаки на охоте, о кетах - чудом сохранившейся народности, проживающей вдоль берегов Енисея, и т.д. А здесь рассуждения о километраже на охоте.

А тут - о единственной спичке и огне костра, как о спасении.

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А вот пост о встрече в тайге с диким зверем.

В общем, в блоге, посвященном в том числе и Геннадию Соловьеву, есть что почитать и посмотреть. Люди из охотничьей среды позаимствуют здесь опыт, возможно, что-то сравнят с собственными наработками. А несведущие в охотничьих делах просто познакомятся с интересным делом, которое способно захватить целиком и полностью на всю жизнь.

Остается добавить, что Геннадию Соловьеву сейчас 70 лет. Он проживает в поселке Бахта. В соцсети "Однокласники" есть его личная страничка, на которой можно увидеть фотографии сыновей знаменитого таежника, снимки природы в разное время года и суровые охотничьи будни.

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