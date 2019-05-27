Призрак пирата, собака-хакер и опасный бюстгальтер: забавные и глупые странности со всего мира

Мировые СМИ наполнены всевозможными новостями, начиная от серьёзных и жизненно важных тем, заканчивая странными и абсурдными историями. Сегодня на повестке дня как раз оказались глупые, забавные и необычные выходки, о которых поведали зарубежные издания. Мы расскажем вам о призраке пирата, который недавно решил убить свою живую «жену»; о британской собаке-хакере; и о тесном бюстгальтере, который стал причиной появления серьёзного заболевания.

Вот вы верите в мистику? Не будем судить строго, у каждого могут быть свои взгляды на этот счёт, лишь бы они не превращались в нездоровую манию. А жительница Северной Ирландии Аманда Тиг верит в потустороннее настолько сильно, что в 2018 году решила выйти замуж за мёртвого пирата. Если точнее, то она стала супругой признака морского разбойника, которого казнили ещё в XVIII веке. На свадьбу в нейтральных водах даже пригласили медиума, чтобы пират Джек мог принести клятву.

Впрочем, недолго продлились счастливые отношения, даже необычайно огромная любовь Аманды к пиратской атрибутике их не спасла. По словам женщины, вскоре после свадьбы «муж-призрак» захотел её убить, для чего тот воровал её энергию. Сначала у женщины обнаружили абсцесс, потом – цирроз печени.

Таких семейных проблем ирландка не ожидала, так что решила разорвать со своим 300-летним Джеком с помощью других медиумов. Уже после окончания нездоровых отношений женщина почувствовала себя лучше.

История пожилой британки Линды Мимс с призраками и безумной верой не связана. Однажды 69-летняя женщина оставила включенный телефон на кресле и пошла принимать ванную. Когда она вернулась, то обнаружила, что кто-то удалил сотни постов в группе в социальной сети Facebook, да ещё и сменил фотографию сообщества! Сама Мимс была администратором этой группы.

Женщина запаниковала и сразу же подумала, что во всём виноваты хакеры: она сама точно не могла сотворить такое. Британка быстренько сменила пароли и обратилась к владельцу сообщества с объяснениями. Только вот делать этого было не обязательно, ведь виновник массового удаления постов сидел совсем рядом. Оказалось, что её пёс по кличке Бо всё это время сидел на телефоне и как-то умудрился немного «подкорректировать» состояние сообщества в соцсети. Впрочем, грустить в итоге никто не стал, а пользователям даже понравился «умный» пёс-хакер. Хотя и здесь можно вынести небольшой урок: уж больно чувствительные современные смартфоны с их сенсорными экранами, так что такие гаджеты лучше прятать подальше от домашних животных и маленьких детей!

Ещё более поучительная история произошла с другой британкой, 51-летней Линн Макконнелл. Долгие 16 лет женщина покупала бюстгальтеры с косточкой одного размера – 34GG. Каждый раз такой размер советовали консультанты, хотя сама Линн всегда жаловалась на дискомфорт при ношении этого белья.

Впрочем, продавцам всегда удавалось её убедить, что в итоге привело к плачевным последствиям. Сначала женщина обнаружила уплотнение прямо посередине грудной клетки. Она пошла к врачам, которые отпустили её домой вместе с антибиотиками. Только вот лекарства не помогли, а невыносимая боль становилась всё сильнее, так что Линн решила лечь в больницу.

Там медики уже тщательнее подошли к осмотру и обнаружили у женщины опасную кисту, которую им удалось вырезать. Линн пришлось ещё несколько месяцев после операции жить с открытой раной в груди.

«Это было ужасно. Я чувствовала себя несчастной все время, потому что я думала об этой дыре каждый день», – поделилась своими чувствами жертва тесного бюстгальтера.

Конечно, на нижнее бельё и продавцов сразу же посыпались обвинения, хотя представители компании, у которой Линн постоянно брала бюстгальтеры, от случившегося просто отмахнулись.

В Британском фонде кожи поддержали женщину и заявили, что киста действительно может появиться из-за тесной одежды, только вот Линн всё равно стоило изначально внимательнее относиться к своему телу. Сейчас она усвоила урок и стала покупать только свободное бельё.

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Такие вот странные истории из СМИ порой бывают довольно пугающими. Вспомнить только случай с жителем Украины, который решил самостоятельно ампутировать часть своей ноги с гангреной, а затем выбросил её на улице.

Дело страшное и очень даже неприятное, здесь наверняка не обошлось без какого-то психологического отклонения. Возможно, если бы не такие отклонения, мы бы вообще не слышали о странных историях со всех уголков планеты. В марте этого года мы рассказывали о британце Стивене Гиллатте, который страдает из-за жуткой странности: мужчина панически боится собственного отражения в зеркале.

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