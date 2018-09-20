Природные пейзажи США стали фоном для нового клипа Тани Тузовой

Основой успеха клипа можно назвать великолепную игру Тани Тузовой с ее партнером Олегом Шадским, в сочетании с красотой, волшебным голосом Русской Барби, качеством съемки и захватывающим сюжетом.

Съемки главного музыкального события и шедевра этого года – клипа Русской Барби Тани Тузовой на песню «Буду твоей» прошли на территории южного побережья Флориды.

Съемочный коллектив в течение двух месяцев с помощью уникального оборудования снимал видео под водой и в воздухе. Сотни тысяч фанатов неоднократно с наслаждением посмотрят этот клип, который претендует на то, чтобы стать главным шедевром сезона. Барби в содружестве со своим партнером Шадским сумела донести до зрителей идею о невероятной силе любви, которая способна изменить любого человека.

Съемки двух клипов прошли в США, и клип, снятый на песню «Зависима» в течение недели набрал 1,5 миллиона просмотров на Ютуб. Таня Тузова начала карьеру певицы около семи лет назад, выпустив 4 клипа и записав 2 сольных альбома.

Авторские права на новую песню «Буду твоей» принадлежат Тане Тузовой. Съемочная группа сумела добиться результата, который достоин самых высоких наград.

Подводные съемки в США прошли с использованием специального эксклюзивного силиконового костюма, изготовленного по меркам Русской Барби весом 10 кг и стоимостью 15 тысяч долларов. Главная героиня и автор песни в течение месяца осваивали технику подводного плавания, чтобы снять многочисленные сцены, ставшие лучшими в клипе. Благодаря соединению двух, казалось бы, несовместимых профилей был достигнут невероятный результат, который не оставит ни одного зрителя, независимо от возраста, равнодушным. Скоро планируется выход англоязычного варианта клипа, ожидаемого во многих странах. Тысячи поклонников Тани Тузовой поражены ее удачным актерским тандемом с доктором Шадским. Этой же паре принадлежит идея клипа, разработка сценария и постановка, что также повлияло на успех всей работы: https://www.youtube.com/watch?v=GkogVgKS28o.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ