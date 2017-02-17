Приёмная семья для пожилых людей: условия и первый опыт

Что делать, если у пожилого человека не осталось родных? На помощь приходят приёмные семьи. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, как одиноким пожилым людям найти семью.
Бывает так, что пожилые люди остаются совсем одни, или родственники слишком далеко, чтобы им помогать. В стародавние времена, судя по книге Виктора Бердинских «Россия и русские» (1994 г.), одиноких пожилых людей было принято забирать в семьи, чтобы помогать старикам.
Практика создания приёмных семей для пожилых людей в России пока не большая
Приёмная семья для пожилых людей
В наше время такая практика осуществляется на государственном уровне с 2007 года. Первооткрывателем стала Самарская область, в которой в первый год проекта около 150 пожилых людей обрели новую семью.
Среди таких пенсионеров оказалась и Зоя Хасанова из села Утевка Самарской области. Пенсионерка чуть ранее осталась без жилья, а из родных – никого.
На помощь пришла семья Орловых. Галина и Валерий единогласно решили помочь бабушке и приняли, как родного человека. Галине теперь выплачивают небольшую зарплату – ставку социального работника, примерно 4000 рублей. Деньги небольшие, но ведь не ради денег дело затеяли.
Плюсом к семейному бюджету – льготы на коммунальные платежи. Сумма вознаграждения, кстати, индивидуальна для каждого региона, а уточнить её можно в управлении социальной защиты.
Забота в обмен на проживание
Совместное хозяйство семья в новом составе может вести как на жилплощади приёмной семьи, так и на «квадратах» пенсионера. Так случилось, к примеру, с Александрой Ефимовной Фомивко. Несколько лет назад она по трагическим обстоятельствам потеряла сына. Дом у неё большой, но вот одной в таком доме - одиноко. Да и ту же воду принести или дров наколоть – для бабушки труд непосильный. В поисках помощи Александра Ефимовна направилась в отделение соцзащиты. Там ей и подсказали, что неподалеку от неё живет молодая семья. Да вот с жильём у них проблемы.
Оказалось, что семья Демченко, Александр и Надежда, решили перебраться из города в деревню. Но найти подходящее жилье по своим финансам не смогли, вот и жили у тех, кто приютит. Затем дом, в котором они жили, продали хозяева, и жить стало совсем негде.
Получилось, что обе стороны помогли друг другу: молодым бабушка с жильём подсобила, а молодые – по хозяйству трудятся. Надежда Демченко поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» впечатлениями от нового члена семьи:
«Бабушка она одинокая, за ней уход требуется, но мы с мужем согласились. Сначала приглядывались друг к другу, а потом вместе стали вести хозяйство: готовить, убирать в доме и во дворе. Праздники тоже встречали одной семьей».
У каждого региона свой опыт, пока небольшой
Практика создания приёмных семей для пожилых людей имеется не во всех регионах страны, но с каждым годом таких областей, краёв и республик становится больше.
Например, в Иркутской области приступили к разработке нормативных документов для внедрения этой новой формы обслуживания – создание приёмных семей для пожилых людей.
«Приёмные семьи, воспитывающие ребятишек из детских домов, для нашего региона уже не редкость. Такая же технология, но в отношении одиноких стариков, может заработать в Иркутской области уже в 2018 году, – говорит министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – До конца 2017 года специалистам предстоит провести анкетирование и выяснить, сколько пожилых людей желает проживать в приёмной семье и сколько опекунов готовы принять одинокого старика в семью. Затем необходимо вынести на общественное обсуждение проекты нормативно-правовых актов и принять соответствующий закон».
Сегодня технология приёмной семьи для пожилых людей применяется почти в 30 субъектах Федерации. Так, приёмные семьи для пожилых людей есть в Бурятии и Забайкальском крае.
Однако ни в одном федеральном законе, связанном с социальной защитой населения, нет понятия «приёмная семья для пожилого человека». Поэтому каждый регион, посчитавший возможным внедрить у себя эту технологию, пошёл своим путем. Оптимальное решение – принять региональный закон, в котором чётко прописать все условия создания приёмной семьи и оформления опеки над пожилыми людьми.
Опека над пожилыми людьми
Для опеки над пожилыми людьми нужны социальные условия
Как пенсионеру устроиться в приёмную семью, а тем, кто желает создать приёмную семью, оформить опеку над пожилыми людьми?
К будущей семье пожилого человека предъявляются определённые требования. К примеру, семья должна быть не более двух человек. Все члены семьи должны быть здоровы и без каких-либо отклонений.
Вот перечень документов, которые потребуются к заявлению в органы соцзащиты на создание приёмной семьи:
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Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, изъявившего желание организовать приёмную семью, и подтверждающего проживание (регистрацию) на территории региона, в котором он берёт на попечение пожилого человека;
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Копия правового акта о назначении помощником лица (лиц), нуждающегося (нуждающихся) в социальной поддержке;
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Справка о составе семьи лица, изъявившего желание организовать приёмную семью, с указанием размера общей площади занимаемого им жилого помещения;
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Справка об отсутствии у лица, изъявившего желание организовать приёмную семью, и всех членов его семьи, совместно с ним проживающих, инфекционных заболеваний или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
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Письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи лица, изъявившего желание организовать приёмную семью, на совместное проживание с лицом, нуждающимся в социальной поддержке.
В течение 25 календарных дней специалисты социальной защиты проверят предоставленные документы и вынесут свой вердикт: может ли семья взять на себя опеку над пенсионером.
Отношения в будущей семье закрепляются трёхсторонним договором: со стороны пожилого человека, организатора приёмной семьи и управления социальной защиты. Кроме того, каждый месяц соцзащита будет проверять условия, в которых живёт пожилой человек.
Когда оформление опеки и создание приёмной семьи запрещено
Есть и несколько моментов, из-за которых принять пенсионера в семью не возможно. К примеру, если стороны являются близкими родственниками. То же самое касается тех, кто нуждается в специализированной медицинской помощи.
Не разрешат принять пенсионера и в том случае, если хоть один член семьи будет против. Учитывается и квадратура жилплощади. Если принятие в семью пожилого человека приведёт к тому, что норма жилого помещения на каждого члена семьи будет меньше нормы, то такой семье также откажут.
Пенсионеры и инвалиды – наиболее уязвимая категория граждан в нашей стране. Взять под опеку такого человека в семью – огромная ответственность и нагрузка.
Одиноким старикам, кроме таких вот семей, поможет лишь дом престарелых, где не всегда хватает добрых человеческих отношений и заботы.
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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
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