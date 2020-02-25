В 2012 году своевременные выгодные инвестиции в четырехзвездочный ирландский отель в Дублине сделала Елена Батурина. В планах предпринимательницы на этот год – выставить объект на продажу за 80-85 млн евро. «Самая богатая женщина России» рассчитывает приумножить свои богатства не менее чем на 50 млн евро, получив прибыль примерно в 165%, сообщает ведущее деловое издание Ирландии Irish Times. Продажей объекта займется гостиничное подразделение агентства недвижимости CBRE.
Елена Батурина купила отель Morrison за 22 млн евро, пишут в статье журналисты Irish Times. Предпринимательница потратила до 10 млн евро на реконструкцию отеля в 2012-2013 годах. Под управлением Елены Батуриной при строгом контроле расходов Morrison стал процветающим, о чем говорят следующие факты: накопленная прибыль за все время владения отелем Еленой Батуриной составила 5,1 млн евро, а сохраненный отелем денежный запас – 4 млн евро; ее компании в течение трех лет до 2018 года получили дивиденды на общую сумму 2,5 млн евро; на 6% до 14,16 млн евро поднялись продажи в отеле в 2018 году. Также Irish Times отмечает: годовая прибыль Morrison увеличилась на 49% до более чем 2,75 млн евро, что зафиксировано в последних отчетах, поданных отелем в декабре прошлого года.
Продажей дублинского отеля Елены Батуриной могут заинтересоваться как международные инвесторы, так и гостиничные операторы, считают наблюдатели. CBRE отказался от комментариев Irish Times. Так же и представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков счел нужным сказать только, что «приобретение малоприбыльных предприятий, их модернизация, последующее успешное развитие и продажа» – один из видов получения доходов структурами Елены Батуриной.
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Прибыль в 165% принесут Елене Батуриной инвестиции в дублинский отель Morrison
В 2012 году своевременные выгодные инвестиции в четырехзвездочный ирландский отель в Дублине сделала Елена Батурина. В планах предпринимательницы на этот год – выставить объект на продажу за 80-85 млн евро. «Самая богатая женщина России» рассчитывает приумножить свои богатства не менее чем на 50 млн евро, получив прибыль примерно в 165%, сообщает ведущее деловое издание Ирландии Irish Times. Продажей объекта займется гостиничное подразделение агентства недвижимости CBRE.
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