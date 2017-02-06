При индексации пенсий в Пенсионном фонде «потерялись» 51,8 млрд рублей

В Государственной думе обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации.

В конце 2016 года Госдума приняла предложенный правительством РФ закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В целом на 2017 год для пенсионного ведомства предусмотрели 8,1 трлн рублей: 6,9 трлн – на пенсионное обеспечение и 1,2 трлн – на социальные выплаты по линии ПФР.

В утверждённом бюджете Пенсионного фонда, в частности, были заложены средства для индексации пенсий с 1 февраля 2017 года на 5,8% и повышение стоимости пенсионного коэффициента также на 5,8%.

Благодаря индексации, как докладывал на заседании Госдумы глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличится на 526 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента повысится до 78 рублей 58 копеек.

Индексация пенсий в 2017 году

Правительство сэкономило на индексации пенсий в 2017 году более 51 млрд рублей. Фото pixabay.com

Однако в конце января 2017 года постановлением правительства РФ была установлена стоимость пенсионного коэффициента (по которому с 1 февраля повышались пенсии) 78 рублей 28 копеек, то есть, на 30 копеек меньше, чем выделили депутаты Госдумы из федеральной казны Пенсионному фонду.

В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля вырос не на 526 рублей, а 384 рубля. Тем самым, кабмин сэкономил по 142 рубля на каждом неработающем пенсионере.

В этом же постановлении правительства уточнялось, что индексация пенсий касается около 30 млн неработающих пенсионеров и 0,44 млн неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с военной пенсией от Министерства обороны ещё и так называемую «гражданскую» пенсию по линии ПФР.

Работающие пенсионеры, а их по данным Пенсионного фонда – 9,6 млн человек, вовсе остались без индексации пенсий в 2017 году. И, как уже сообщал сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru), по словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, на ближайшие три года вопрос возвращения индексации пенсии работающим пенсионером правительством не рассматривается в принципе.

Если умножить вышеназванные 142 рубля на 30,44 млн пенсионеров (которым эти рубли депутаты в бюджете выделили, но по факту правительство не выплатило), то получим 4 млрд 322 млн 480 тысяч рублей – то ли сэкономленных (на пенсионерах – святое дело, ещё Гайдар велел), то ли затерявшихся. И это только в расчёте за один месяц.

Проиндексированная 1 февраля 2017 года пенсия будет выплачиваться 12 месяцев – до 1 февраля 2018 года. Помножим 4,322 млрд рублей на 12, и за год набежит 51,8 млрд рублей. И недостачей это не назовёшь. Эти миллиарды есть в бюджете Пенсионного фонда, но для кого? Сегодня недодали пенсионерам, чтобы завтра порадовать их очередной единовременной денежной выплатой за счёт сэкономленного на пенсионерах же?

На данную ситуацию обратил внимание председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Народный избранник направил письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой провести индексацию пенсий на 5,8%, то есть «в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда, одобренным парламентским большинством, а также поручить провести проверку методов и процедур, на основании которых Росстат определяет уровень инфляции».

Росстат определил уровень инфляции в 5,4% за 2016 год, исходя из этого, и были проиндексированы пенсии 1 февраля 2017 года, отмечает депутат.

«В прошлом году вторую индексацию пенсий заменила единовременная выплата, в этом году мы видим, что внезапно уменьшился показатель уровня инфляции, хотя принятый бюджет ПФР сформирован на основе показателя 5,8%, – цитирует пресс-служба Госдумы письмо Ярослава Нилова Дмитрию Медведеву. – Учитывая, что, в соответствии с Конституцией Россия – социальное государство, убеждён, что социальные обязательства должны выполняться полностью, и в целях защиты прав граждан прошу Правительство провести индексацию пенсий в соответствии с тем бюджетом Пенсионного фонда, который был рассчитан исходя из уровня инфляции в 5,8%, и одобрен депутатами Госдумы».

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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru



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