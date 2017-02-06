При индексации пенсий в Пенсионном фонде «потерялись» 51,8 млрд рублей

В Государственной думе обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации.
В конце 2016 года Госдума приняла предложенный правительством РФ закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В целом на 2017 год для пенсионного ведомства предусмотрели 8,1 трлн рублей: 6,9 трлн – на пенсионное обеспечение и 1,2 трлн – на социальные выплаты по линии ПФР.
В утверждённом бюджете Пенсионного фонда, в частности, были заложены средства для индексации пенсий с 1 февраля 2017 года на 5,8% и повышение стоимости пенсионного коэффициента также на 5,8%.
Благодаря индексации, как докладывал на заседании Госдумы глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличится на 526 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента повысится до 78 рублей 58 копеек.
Индексация пенсий в 2017 году
Правительство сэкономило на индексации пенсий в 2017 году более 51 млрд рублей. Фото pixabay.com
Однако в конце января 2017 года постановлением правительства РФ была установлена стоимость пенсионного коэффициента (по которому с 1 февраля повышались пенсии) 78 рублей 28 копеек, то есть, на 30 копеек меньше, чем выделили депутаты Госдумы из федеральной казны Пенсионному фонду.
В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля вырос не на 526 рублей, а 384 рубля. Тем самым, кабмин сэкономил по 142 рубля на каждом неработающем пенсионере.
В этом же постановлении правительства уточнялось, что индексация пенсий касается около 30 млн неработающих пенсионеров и 0,44 млн неработающих военных пенсионеров, получающих наряду с военной пенсией от Министерства обороны ещё и так называемую «гражданскую» пенсию по линии ПФР.
Работающие пенсионеры, а их по данным Пенсионного фонда – 9,6 млн человек, вовсе остались без индексации пенсий в 2017 году. И, как уже сообщал сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru), по словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, на ближайшие три года вопрос возвращения индексации пенсии работающим пенсионером правительством не рассматривается в принципе.
Если умножить вышеназванные 142 рубля на 30,44 млн пенсионеров (которым эти рубли депутаты в бюджете выделили, но по факту правительство не выплатило), то получим 4 млрд 322 млн 480 тысяч рублей – то ли сэкономленных (на пенсионерах – святое дело, ещё Гайдар велел), то ли затерявшихся. И это только в расчёте за один месяц.
Проиндексированная 1 февраля 2017 года пенсия будет выплачиваться 12 месяцев – до 1 февраля 2018 года. Помножим 4,322 млрд рублей на 12, и за год набежит 51,8 млрд рублей. И недостачей это не назовёшь. Эти миллиарды есть в бюджете Пенсионного фонда, но для кого? Сегодня недодали пенсионерам, чтобы завтра порадовать их очередной единовременной денежной выплатой за счёт сэкономленного на пенсионерах же?
На данную ситуацию обратил внимание председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Народный избранник направил письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой провести индексацию пенсий на 5,8%, то есть «в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда, одобренным парламентским большинством, а также поручить провести проверку методов и процедур, на основании которых Росстат определяет уровень инфляции».
Росстат определил уровень инфляции в 5,4% за 2016 год, исходя из этого, и были проиндексированы пенсии 1 февраля 2017 года, отмечает депутат.
«В прошлом году вторую индексацию пенсий заменила единовременная выплата, в этом году мы видим, что внезапно уменьшился показатель уровня инфляции, хотя принятый бюджет ПФР сформирован на основе показателя 5,8%, – цитирует пресс-служба Госдумы письмо Ярослава Нилова Дмитрию Медведеву. – Учитывая, что, в соответствии с Конституцией Россия – социальное государство, убеждён, что социальные обязательства должны выполняться полностью, и в целях защиты прав граждан прошу Правительство провести индексацию пенсий в соответствии с тем бюджетом Пенсионного фонда, который был рассчитан исходя из уровня инфляции в 5,8%, и одобрен депутатами Госдумы».
Читайте также:
Владимир Шпикалов, moi-goda.ru
Ещё полезное:
√ Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом
√ Полный список наград для получения звания ветерана труда
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Вода и свет подорожали на 50 процентов
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
МФО предоставляют займы быстрее, чем банки
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Покупка недвижимости в Испании в кредит
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
Уйти на пенсию в Германии
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...