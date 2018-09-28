Премьер-министр радуется за долгую жизнь россиян, но о многом умалчивает. Впрочем, все равно спасибо

Продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю историю страны — около 73 лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, забывая упомянуть, что речь идет о "температуре в среднем по больнице". При этом, подчеркивает премьер-министр, нужно «идти дальше», а для этого нужно повысить качество здравоохранения (намерение похвальное, не придерешься!).

Тут нужно, впрочем, остановиться и вспомнить о лукавстве этой цифры: речь о "температуре в среднем по больнице". В стране - высокая разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами (по данным международной статистики, самая крупная разница из стран мира по неравенству в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин зафиксирована именно России). Понятно, что не добавит стимула для российских мужчин "жить долго и счастливо" и произошедшее повышение пенсионного возраста (напомним, мужскому полу по новому закону предписано трудиться до 65). Сказывается, кстати, и высокий разрыв между регионами в уровне жизни.

Но будем справедливы: радует то, что Медведев указал, что повышать продолжительность жизни следует, в первую очередь, за счет снижения уровня смертности, что возможно только «при новом качестве медицины» (радует, что не стал валить исключительно на безалаберность самих россиян, не очень-то желающих вести здоровый образ жизни - при том, что основания для такого упрека имеются, прямо скажем).

«Значит, нужны система своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь, современные технологии диагностики лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии», — перечислил Медведев в четверг на заседании правительства. Он подчеркнул, что необходимо переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Также нужно поставлять регионам новое оборудование для быстрого выявления и лечения рака и развивать сеть учреждений первичной медпомощи.

Однако, добавил премьер, «здорового пациента не бывает без хорошего врача». Поэтому, подчеркивает Медведев, нужно ликвидировать дефицит кадров в здравоохранении, выправить ситуацию в поликлиниках и с терапевтами.

Золотые слова, как говорится - вот только понимает ли глава правительства, что корень проблем - не только и не столько в недостатке финансирования всех этих нужных новаций? Что дело, во многом, связано с отвратительной системой управления здравоохранением, когда бюрократическое, "на бумаге", благополучие того или иного медучреждения вступает в противоречие с его реальными нуждами - а в результате заложниками ситуации становятся руководители больниц, клиник и медцентров, боящиеся поднять голос перед вышестоящим начальством? (О том, как видит ситуацию практик -хирург, старший научный сотрудник НМИЦХ Ольга Андрейцева - мы на днях писали).

По инф. rosbalt.ru

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