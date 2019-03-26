Представитель РПЦ поделился апокалептическим предвидением конца «русского государства»

В России через несколько десятков лет будут жить китайцы и мусульмане. Как «русскому государству» России «осталось лет тридцать», считает руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, китайцы заселят азиатскую часть РФ, а мусульмане — европейскую. Тревога отца Димитрия за демографическую ситуацию вызывает искреннее уважение! Но одновременно берет оторопь: ведь подобные суждения только усугубляют пессимизм, поскольку не предлагается никаких реальных лекарств от вырождения нации — и плюс к тому способны разбудить межнациональные (и межкофессиональные) конфликты в стране, где намешано немало народов и религий (не говоря уже об атеистах и агностиках)...
По словам Смирнова, Россия, Белоруссия и Украина — вымирают. В интервью, размещенном на его сайте, Смирнов также говорит, что современную Россию ждет судьба Византии, которая в древности была «центром мира», а теперь ею «и не пахнет». Он напомнил, что собор Святой Софии в Константинополе превратили в мечеть, после чего добавил, что и в Москве из колокольни Ивана Великого получится «хороший минарет».
Смирнов убежден, что спасти ситуацию может только чудо, и привел в пример легенду о том, что Тамерлану, намеревавшемуся сжечь Москву, явилась во сне Богородица и он «пошуровал назад». Он добавил, что тогда «все вышли молиться», а сейчас только «пьют, едят и ездят на рыбалку». Смирнов считает, что вымирание русских остановит только вера и призвал священников работать в этом направлении по принципу «делай что должен — и будь что будет».
Напомним, ранее Димитрий Смирнов уже говорил, что в РФ в ближайшие десятилетия «закончатся народы», рожающие мало детей и территорию займут мусульмане. В опросе «Росбалта» об увеличении доли мусульман в населении РФ более 74% респондентов заявили, что обеспокоены этим прогнозом. 22% не испытывают беспокойства от этой информации, 3% пока не определились. О том, что через 15 лет до 30% населения России будут составлять мусульмане, заявил глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, выступая на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее». Ранее фонд «Общественное мнение» обнародовал итоги соцпроса, согласно которому число мусульман в России составляет 7% населения (примерно 10 млн).
Безусловно, протоиерей Димитрий Смирнов прав в своей тревоге за демографические перспективы русского населения в стране: именно оно сокращается более всего, чему виной и низкая рождаемость, и плохое здоровье (чему во многом виной пьянство). Но странен рецепт, предлагаемый уважаемым пастырем: одной лишь молитвой ведь демографические проблемы никак не исправишь! Было бы здорово, если бы Церковь, по прежнему пользующаяся немалым авторитетом (и в народе, и во власти) - вступилась за реальные социально-экономические механизмы, препятствующие вырождению нации! Люди ведь не пьют и рожают детей в тех обществах, где чувствуют себя лично защищенными, свои рабочие места и бизнесы - перспективными, где не боятся власти и ближнего своего... Ответственность за все это - взвалило на свои плечи Государство, так с ним и надо вести диалог, причем по конкретным поводам: например, как будет преодолеваться гигантское имущественное расслоение в обществе, которое у бедняков тоже не прибаляет желания плодиться и размножаться...
Ну и еще: раз лекарство от вырождения не предлагается - то недалеким умам ведь только укажи на "образ врага". Нет никаких сомнений, что о. Димитрий и в мыслях не имеет сеять межнациональную рознь, но ведь так просто истолковать его слова впрямую: во всех бедах виноваты "мусульманские народы", которые так хотят завладеть землей "матушки-России"!.. Это - очень опасный путь. Мы это уже проходили...
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