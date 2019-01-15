Предполагаемый родственник Распутина провалил ДНК-тест

Виктор Пролубщиков, который уже успел провозгласить себя правнуком Распутина, прошёл ДНК-тест на родство со знаменитым крестьянином из прошлого. Как показала проверка, шансов на родственные связи у Пролубщикова немного.

О результатах тестирования в эфире шоу «Пусть говорят» рассказал ведущий Дмитрий Борисов. В студии, помимо самого Пролубщикова, присутствовала настоящая правнучка Распутина – Лоранс Ио-Соловьефф. Только вот шансы на их родственные связи оказались слишком малы, всего лишь 22,25%. Впрочем, специалист в студии отметил, что о чём-то судить до проведения более значимых исследований рано. Неизвестно, удастся ли узнать правду о родне Распутина, ведь от новых проверок Ио-Соловьефф отказалась.

Виктор Пролубщиков, в свою очередь, уже не в первый раз появлялся на телевидении. Раньше он даже пытался предсказывать будущее и хвастался своими «целительными» способностями в эфире «Новых русских сенсаций». Но стоит ли верить ему на слово, если даже директор музея Распутина из села Покровское Марина Смирнова такое родство категорически отрицает. По её словам, все потомки Распутина сейчас проживают во Франции. Она также добавила, что Пролубщикову просто заплатили за эту «роль». Он «когда-то был актёром в местном театре, а потом спился».

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