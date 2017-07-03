Праздничный концерт посвятили Светлой Пасхе в Храме Христа Спасителя

22 апреля в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялся Пасхальный праздничный концерт. Компании TOY.RU посчастливилось стать гостем мероприятия и подарить подарки деткам из Воскресной школы и ветеранам войны.

Уже не первый год в Храме Христа Спасителя проходит концерт в честь Светлой Пасхи. С 2005 года ветераны войны поддерживают празднество и с удовольствием слушают Детский хор воскресной школы и Камерный хор Храма. Концерт по традиции открыл ключарь Храма – отец Михаил. Торжественным словом он поддержал выступающих и поприветствовал всех гостей мероприятия. Этот особенный день запомнился всем гостям душевным исполнением песен, чтением стихов: «Что за радостное чудо», «Я хочу, чтобы не было больше войны» и исполнением музыкальных номеров. Гости смогли насладиться необыкновенным романсом «Жди меня», посвященным ветеранам, которым детки подарили гвоздики в память о военных событиях. Также прозвучали композиции Рахманинова и Хачатуряна, которые искусно исполнили ученики Воскресной школы Храма Христа Спасителя на флейте, гитаре, домре и ксилофоне.

В заключении концерта отец Михаил поблагодарил всех присутствующих за поддержку и поздравил выпускников Воскресной школы. Он лично им вручил свидетельства об окончании школы, а Алиса Лобанова – идейный вдохновитель Благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY» компании TOY.RU – порадовала долгожданными подарками всех детишек и ветеранов. Уникальные 3D-пазлы Кубик Фан стали для участников концерта сюрпризом, ведь им предстоит собрать настоящий Храм Христа Спасителя в миниатюре!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ