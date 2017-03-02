Правительство почти вдвое сэкономит на индексации социальных пенсий

На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят почти в два раза меньше средств, чем предусмотрено на эти цели в бюджете ПФР.
Согласно закону «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2017 года предусмотрены бюджетные средства в объёме, соответствующим прогнозам роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за 2016 год в размере 2,6%.
Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий», опубликованном 28 февраля на федеральном портале правовой информации.
Первоапрельская индексация социальных пенсий обойдётся бюджету в 4,9 млрд рублей до конца 2017 года
Социальные пенсии в 2017 году индексация
Социальные пенсии индексируются с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, а сама величина этого минимума устанавливается правительством Российской Федерации. В 2015 году размер ПМП составлял 7965 рублей, а в 2016 году был определён на уровне 8081 рубль. Таким образом, индекс роста прожиточного минимума пенсионера составил 1,015, или в процентном отношении – 1,5%.
На эти 1,5% и будут проиндексированы социальные пенсии с 1 апреля, хотя ранее Госдума, утвердив закон о бюджете ПФР, выделила Пенсионному фонду казённых средств в объёме, необходимом для индексации в 2,6%.
Как бы там ни было, 1,5-процентное повышение социальных пенсий с 1 апреля 2017 года производится в отношении:
пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей;
пенсии участников Великой Отечественной войны;
пенсии граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей;
пенсии граждан из числа работников лётно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников лётно-испытательного состава.
Первоапрельская индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек – получатели социальных пенсий, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.
В результате:
на 129 рублей (до 8774 руб.) увеличится средний размер социальной пенсии;
на 181 рубль (до 12 343 руб.) вырастит средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву;
на 155 рублей (до 10 462 руб.) повысится средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву;
на 206 и 200 рублей соответственно поднимутся средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны;
на 247 рублей (до 16 723 руб.) пополнится средний размер дополнительного материального обеспечения, установленного в рамках Федерального закона от 4 марта 2002 года «О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».
Расходы на индексацию с 1 апреля 2017 года на 1,5% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства Российской Федерации, составят 545,3 млн рублей в месяц, или 4,9 млрд рублей до конца текущего года.
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