ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Правительство почти вдвое сэкономит на индексации социальных пенсий
Владимир Шпикалов, "Мои года"   
02 Марта 2017 г.
Изменить размер шрифта

100 rub

На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят почти в два раза меньше средств, чем предусмотрено на эти цели в бюджете ПФР.

Согласно закону «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2017 года предусмотрены бюджетные средства в объёме, соответствующим прогнозам роста прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за 2016 год в размере 2,6%.

Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий», опубликованном 28 февраля на федеральном портале правовой информации.

Социальные пенсии в 2017 году индексация

Первоапрельская индексация социальных пенсий обойдётся бюджету в 4,9 млрд рублей до конца 2017 года

Социальные пенсии в 2017 году индексация

Социальные пенсии индексируются с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, а сама величина этого минимума устанавливается правительством Российской Федерации. В 2015 году размер ПМП составлял 7965 рублей, а в 2016 году был определён на уровне 8081 рубль. Таким образом, индекс роста прожиточного минимума пенсионера составил 1,015, или в процентном отношении – 1,5%.

На эти 1,5% и будут проиндексированы социальные пенсии с 1 апреля, хотя ранее Госдума, утвердив закон о бюджете ПФР, выделила Пенсионному фонду казённых средств в объёме, необходимом для индексации в 2,6%.

Как бы там ни было, 1,5-процентное повышение социальных пенсий с 1 апреля 2017 года производится в отношении:

  1. пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей;

  2. пенсии участников Великой Отечественной войны;

  3. пенсии граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

  4. пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей;

  5. пенсии граждан из числа работников лётно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников лётно-испытательного состава.

Первоапрельская индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек – получатели социальных пенсий, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

В результате:

  • на 129 рублей (до 8774 руб.) увеличится средний размер социальной пенсии;

  • на 181 рубль (до 12 343 руб.) вырастит средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву;

  • на 155 рублей (до 10 462 руб.) повысится средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву;

  • на 206 и 200 рублей соответственно поднимутся средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны;

  • на 247 рублей (до 16 723 руб.) пополнится средний размер дополнительного материального обеспечения, установленного в рамках Федерального закона от 4 марта 2002 года «О дополнительном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».

Расходы на индексацию с 1 апреля 2017 года на 1,5% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению в связи с принятием настоящего постановления правительства Российской Федерации, составят 545,3 млн рублей в месяц, или 4,9 млрд рублей до конца текущего года.

Читайте также:

Владимир Шпикалов, moi-goda.ru

Ещё полезное:

Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом

Полный список наград для получения звания ветерана труда

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 