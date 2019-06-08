Пожилой десантник, вековое письмо и рекордное похудение: новые истории из жизни старшего поколения

В жизни людей старшего поколения нередко случаются любопытные события, о которых даже интересно почитать на страницах мировых СМИ. Сегодня в подборку попали 97-летний десантник из США, письмо возрастом в 112 лет и чувствительный дедушка, который серьёзно похудел из-за колкого вопроса внука.

В 1944 году, 6 июня, союзные войска открыли «второй фронт» против армии Гитлера в Европе. Этот день стал крайне важным не только для всего мира, но и для каждого человека в отдельности.

Вот американский 97-летний ветеран Том Райс, который 75 лет назад высадился во французском городке Карантан, решил повторить свой подвиг.

Он стал участником прыжка с парашютом в память об операции «Оверлорд», когда союзные войска высадились в Нормандии. В прыжке участвовали 200 человек из 14 стран, а сам пожилой ветеран заявил, что «хочет вернуться и сделать это снова».

Любопытная история произошла в графстве Девон, Великобритания. 24-летняя Микаэла Веббер нашла в своей почте странную открытку. Отправлена она была в канун Рождества 1907 года! Получить письмо 112-летней давности должен был предыдущий хозяин дома. На открытке виднелись местные дома, только вот построены они были под конец XIX века.

В тексте письма неизвестный по имени Альберт извинился перед Ви за то, что он не может прийти к ней во вторник из-за своего недомогания. Веббер это дело не оставила и решила узнать адресата послания. Все предположения привели её к тому, что получить письмо должна была миссис Уилтшир – женщина жила в доме с 1901 года, а в 1990 году она скончалась.

Теперь Микаэла хочет передать находку родственникам женщины. Впрочем, в Королевской почте заявили, что открытка просто не могла потеряться на долгие годы – наверняка кто-то отправил письмо совсем недавно.

Другой житель Великобритании Джейсон Пэрриш должен благодарить своего маленького внука за сильнейшую мотивацию. Сам Пэрриш всегда был очень полным. В 30 лет он уже весил 190 килограммов, а в 45 лет – практически 250 килограммов!

У британца было немало трудностей: он мучился от дислексии, над ним часто шутили сверстники, а потом он даже стал стесняться знакомств из-за своего веса. Стресс мужчина просто заедал, утоляя голод даже между приёмами пищи пачками чипсов и шоколадками.

Медики постоянно советовали британцу похудеть, но он их не слушал. Даже когда Пэрришу сказали, что тот может умереть, он всё равно не стал сбрасывать вес.

Но однажды семилетний внук задал своему толстому дедушке простой вопрос: «Придёт ли он на его свадьбу?» Это заставило Пэрриша серьёзно задуматься. Он пошёл к медикам, которые обязали его похудеть перед операцией по уменьшению желудка.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Сначала мужчина смог сбросить 31 килограмм для операции. В целом за год и три месяца он смог потерять 150 килограммов! Мужчина благодарен докторам за помощь, а про внука он шутливо замечает, что неудобные вопросы мальчика теперь не смогут застать его врасплох.

Пожилые люди нередко становятся участниками странных, а порой даже пугающих историй. Так, во вьетнамской провинции Хайзыонг в больницу с жалобами на боль в ухе обратилась женщина. Врачи осмотрели пациентку с помощью эндоскопа и выяснили, что в наружном слуховом проходе живет самый настоящий паук.

Ещё одна история связана с пожилой жительницей Китая. 62-летняя женщина утонула прямо в бассейне, хотя всего в нескольких метрах от неё находился спасатель! Но мужчина равнодушно прогуливался вдоль бортика, всматриваясь в экран своего смартфона. Лишь спустя 10 минут женщину достали из воды, но было уже поздно…

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ